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Диего Коста и Коке вернулись к тренировкам
Отличные новости для Диего Симеоне
Форвард "Атлетико" Диего Коста вернулся к тренировкам после операции по удалению грыжи межпозвоночного диска в шейном отделе. Об этом сообщает Marca.
Сегодня утром бразило-испанец тренировался вместе с командой и выполнял беговые упражнения. Напомним, Диего был вне игры с ноября.
Также к тренировкам вернулся и Коке, пропускавший финал Суперкубка Испании против "Реала" из-за травмы бедра.
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