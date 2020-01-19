Диего Коста и Коке вернулись к тренировкам

Форвард "Атлетико" Диего Коста вернулся к тренировкам после операции по удалению грыжи межпозвоночного диска в шейном отделе. Об этом сообщает Marca.

Сегодня утром бразило-испанец тренировался вместе с командой и выполнял беговые упражнения. Напомним, Диего был вне игры с ноября.

Также к тренировкам вернулся и Коке, пропускавший финал Суперкубка Испании против "Реала" из-за травмы бедра.