Примера. 20-й тур. Барселона - Гранада 1:0. На разряженных батарейках

Единственное, что было известно заранее в контексте работы Кике Сетьена в "Барсе" – это то, что каталонцы тотально будут превосходить соперников в плоскости контроля мяча. Но будут ли стабильно выжимать из этого дивиденды – вопрос. Если оценивать исключительно по сегодняшней игре, то больше пессимистических ноток.

"Гранада" в первом тайме вообще воротам тер Штегена не угрожала, но и "Барсе" не хватало градуса напряжения. Моменты возникали только с повеление Хорди Альбы. Он дважды со своего фланга ассистировал Фати, но тот бездарно распорядился мячом в обоих эпизодах. Месси в конце тайма тоже не забил с передачи Хорди, но времени на принятие решения у аргентинца было мало. А вот когда Месси промахнулся со штрафного – это уже откровенная его недоработка.

"Барсе" не хватало какой-то дерзости, не хватало эмоционального настроя на этот матч. Странно, ведь обычно приход нового тренера в любой команде как раз и сопровождается бурной эмоциональной реакцией.

Наивно было думать, что в перерыве Кике Сетьен подзарядит аккумулятор. "Барса" продолжила играть на последней "палочке" батарейки и это никак не возвышало тренера в глазах взыскательной публики. Гризманн пробил по воротам опасно, но это был лишь третий в матче сейв Руи Силва. Месси снова неточно пробил со штрафного. И из игры.

"Гранада" понимала, что по такой игре можно претендовать не только на ничью. И действительно, близким к сенсации был Этеки, но его удар приняла на себя штанга. "Насриды" готовы были терпеть до финального свистка, но удаление Германа Санчеса из-за неочевидной второй желтой карточки подрезало гостям крылья.

А "Барса" сразу же перебила и голени. Комбинация центральной зоной с участием Гризманна, Видаля и Месси закончилась легким, но точным ударом последнего. Тренеру отлегло от сердца, а футболистам "Барсы" окончательно отбило желание напрягаться – так и доигрывали.

Не самый яркий дебют Кике Сетьена. Трудно вообще что-то сказать содержательное после такого матча. Видимо просто подождем.

Барселона. Стадион "Камп Ноу"

"Барселона" - "Гранада" 1:0

Гол: Лионель Месси 76

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген, Херард Пике, Иван Ракитич (Рики Пуч 71), Серхио Бускетс, Лионель Месси, Антуан Гризманн, Хорди Альба, Самуэль Юмтити, Артуро Видаль (Артур Рамос 83), Серхи Роберто, Анссумане Фати (Карлес Перес Сайоль 79)

"Гранада": Руи Силва, Димитри Фулкье, Максим Гоналон, Герман Санчес, Альваро Вадильо (Антонио Пуэртас 65), Ян Брис Этеки (Хосе Мартинес 72), Дарвин Мачис, Рамон Азиз (Янгел Эррера 56), Виктор Диас, Домингуш Дуарте, Карлос Фернандес

Предупреждения: Дарвин Мачис 12, Герман Санчес 59, Герман Санчес 69, Карлос Фернандес 72

Удаление: Герман Санчес 69