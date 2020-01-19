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Примера. 20-й тур. Барселона - Гранада 1:0. На разряженных батарейках

Испания
(1 голосов)

Не самый яркий дебют Кике Сетьена

Примера. 20-й тур. Барселона - Гранада 1:0. На разряженных батарейках
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Единственное, что было известно заранее в контексте работы Кике Сетьена в "Барсе" – это то, что каталонцы тотально будут превосходить соперников в плоскости контроля мяча. Но будут ли стабильно выжимать из этого дивиденды – вопрос. Если оценивать исключительно по сегодняшней игре, то больше пессимистических ноток.

Примера. 20-й тур. Барселона - Гранада 1:0. На разряженных батарейках - изображение 1

"Гранада" в первом тайме вообще воротам тер Штегена не угрожала, но и "Барсе" не хватало градуса напряжения. Моменты возникали только с повеление Хорди Альбы. Он дважды со своего фланга ассистировал Фати, но тот бездарно распорядился мячом в обоих эпизодах. Месси в конце тайма тоже не забил с передачи Хорди, но времени на принятие решения у аргентинца было мало. А вот когда Месси промахнулся со штрафного – это уже откровенная его недоработка.

"Барсе" не хватало какой-то дерзости, не хватало эмоционального настроя на этот матч. Странно, ведь обычно приход нового тренера в любой команде как раз и сопровождается бурной эмоциональной реакцией.

Примера. 20-й тур. Барселона - Гранада 1:0. На разряженных батарейках - изображение 2

Наивно было думать, что в перерыве Кике Сетьен подзарядит аккумулятор. "Барса" продолжила играть на последней "палочке" батарейки и это никак не возвышало тренера в глазах взыскательной публики. Гризманн пробил по воротам опасно, но это был лишь третий в матче сейв Руи Силва. Месси снова неточно пробил со штрафного. И из игры.

"Гранада" понимала, что по такой игре можно претендовать не только на ничью. И действительно, близким к сенсации был Этеки, но его удар приняла на себя штанга. "Насриды" готовы были терпеть до финального свистка, но удаление Германа Санчеса из-за неочевидной второй желтой карточки подрезало гостям крылья.

А "Барса" сразу же перебила и голени. Комбинация центральной зоной с участием Гризманна, Видаля и Месси закончилась легким, но точным ударом последнего. Тренеру отлегло от сердца, а футболистам "Барсы" окончательно отбило желание напрягаться – так и доигрывали.

Примера. 20-й тур. Барселона - Гранада 1:0. На разряженных батарейках - изображение 3

Не самый яркий дебют Кике Сетьена. Трудно вообще что-то сказать содержательное после такого матча. Видимо просто подождем.

Примера. 20-й тур. Барселона - Гранада 1:0. На разряженных батарейках - изображение 4

Барселона. Стадион "Камп Ноу"
"Барселона" - "Гранада" 1:0
Гол: Лионель Месси 76

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген, Херард Пике, Иван Ракитич (Рики Пуч 71), Серхио Бускетс, Лионель Месси, Антуан Гризманн, Хорди Альба, Самуэль Юмтити, Артуро Видаль (Артур Рамос 83), Серхи Роберто, Анссумане Фати (Карлес Перес Сайоль 79)

"Гранада": Руи Силва, Димитри Фулкье, Максим Гоналон, Герман Санчес, Альваро Вадильо (Антонио Пуэртас 65), Ян Брис Этеки (Хосе Мартинес 72), Дарвин Мачис, Рамон Азиз (Янгел Эррера 56), Виктор Диас, Домингуш Дуарте, Карлос Фернандес

Предупреждения: Дарвин Мачис 12, Герман Санчес 59, Герман Санчес 69, Карлос Фернандес 72
Удаление: Герман Санчес 69

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В статье: Барселона Гранада (Испания) Кике Сетьен
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Комментарии (19)
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ВітяДобрий ніч (Київ)
20.01.2020 в 00:46
Ключова фраза коментатора матчу: "Мессі наказав Сетьєну купити Агуеро" ￼￼￼ ￼￼￼
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0
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
20.01.2020 в 00:18
Можно поздравить Кике Сетьена и Барселону с ярким дебютом нового тренера! Нужно понимать, что любой тренер в ситуации, подобно той, что оказался Сетьен, а именно, принял команду на половине сезона, будет под большим прессингом. Было важно угадать с составом, учитывая кадровые проблемы . И Сетьен в дебютном матче прекрасно справился с задачей. Это был 500-й матч Сетьена в качестве главного тренера всех команд, с которыми он до этого работал, во всех лигах . И по статистике, Сетьен ни разу до этого не выигрывал дебютный матч с новыми командами. Неприятная для Сетьена традиция нарушена. ... И да.... Запоминаем руку игрока Гранады в своей штрафной площадке, которая хоть и была прижата сбоку к телу, но явно увеличивала площадь тела и резала траекторию мяча, что есть пенальти! Также, запоминаем, что в комнате ВАР это не увидел лучший друг Флорентино Переса - матео лаос.
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+4
-4
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ВітяДобрий ніч (Київ)
20.01.2020 в 00:30
Де ти побачив яскравий дебют? Вимучили один гол у команди, яка нещодавно піднялась з нижчого чемпіонату.. Проблеми залишись ті що й були. Грізман як був атакувальним защітніком за 100млн. , так і залишився...
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+1
0
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Spokoyno (Киев)
20.01.2020 в 00:30
Там скоріше момент коли "амбал" в два рази легшого Фаті ЛІКТЕМ відшвернув заслуговує уваги. Так зрозуміло, що всі штовхаються... Проте коли така велика різниця у вазі... Є питання. А попадання м'яча у руку, що біля тулуба... наразі не свистять. В минулому турі у ворота Мілана такий поставили, а потім по VAR передивилися і відмінили.
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0
0
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MES QUE UN CLUB
20.01.2020 в 00:14
Всех кто за Барсу, с победой! По первому матчу судить не стану. Понравился Гризманн, пахал не на шутку. Процент владения мячом внушительный ( 83% ), но маловато остроты. Не мне судить, но мне кажется, что не стоило из Роберто делать третьего центрального защитника. Наверное было бы больше толку впереди.
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+5
-1
oda1979 (Запорожье)
20.01.2020 в 00:09
В целом уныло. Попал бы гранадер :) не в штангу, быть сенсации. И РМ и Барса остались при своих. Интрига-с..
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+3
-6
skopa (Харьков)
20.01.2020 в 00:08
Да, что Барселона, что Реал без помощи судей не очень...В одном случаене засчитанный чистый гол, в другом-удаление, притянутое за уши..Но Футбольный Бог видит всю эту х..ню и ,надеюсь,поспособствует отсеиванию этой испанской гнили из ЛЧ как можно быстрее...
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+2
-7
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
20.01.2020 в 00:21
Касательно Реала - ты прав! Касательно Барселоны, предложи свой юмор Петросяну!
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+4
-4
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ВітяДобрий ніч (Київ)
20.01.2020 в 00:37
Моліться, щоб Барса під Лівер в ЛЧ не потрапила
0
0
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Spokoyno (Киев)
20.01.2020 в 00:07
Перший блін комом чи скоріш кроком. Послідовники В стоїмо, чекаємо поки суперник здасться А пішки тільки Мессі вміє грати. Лео наразі хоч і в ненайкращий формі, але забив і ще трохи створив. Гризман за роботу в захисті 5, а "по основному роду діяльності" ледь на 4 тягне.
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+5
-4
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ВітяДобрий ніч (Київ)
20.01.2020 в 00:17
У Грізмана почотна місія закривати зони за найкращим футболістом всіх часів і народівну і в роздягальні красіво натірать бутси мессі
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+2
-6
Muxtarr (Днепр)
20.01.2020 в 00:02
Играли хорошо, но конечно старые привычки еще придется убирать. Реализация хромает, мессизависимость никуда не делась пока, и трусость после забитого гола. Первые изменения видны, но работы у Сетьена еще непочатый край.
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+2
-4
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Romerik (YNWA)
20.01.2020 в 00:00
Как по мне, то игра фактически в 4 атакующих игрока, с Альбой в виде четвертого, или с подключением в четверку Видаля или Ракитича это хорошо, но забивать то кто будет. Реализация оставляет желать лучшего... И поскольку столько игроков в атаке, в обороне с более сильными соперниками могут начаться проблемы. Не знаю как вам барселонци, но как по мне задумка интересная в тренера, и дебют более менее не плохой...
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+5
-1
Algrab (Костопiль)
20.01.2020 в 00:03
Задумка,задумкою,а результат-втрата очок,що на руку Реалу.
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0
-7
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MES QUE UN CLUB
20.01.2020 в 00:05
Algrab , ты что снова выпил, или какую-то другую игру в записи смотрел?
+5
-3
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Romerik (YNWA)
20.01.2020 в 00:05
АХАХ.Яка втрата очок.
+5
-2
Algrab (Костопiль)
20.01.2020 в 00:06
Це я про перспективу:)
0
-6
avatar
MES QUE UN CLUB
20.01.2020 в 00:07
Не обращай внимания, он наверное после первого тайма решил, что это конец матча. )
+5
-2
Algrab (Костопiль)
19.01.2020 в 23:58
Ха-ха!!!Ось вам і покарання,барсюки,за зневагу до суперників!Гранада молодці!Тим цікавіше буде чемп.А монреальський оленья знову дивився хокей?:)P.S.КР -дубль!
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+1
-7

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