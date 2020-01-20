  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Скромный дебют Сетьена. Барселона - Гранада 1:0. Обзор матча и видео гола
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Скромный дебют Сетьена. Барселона - Гранада 1:0. Обзор матча и видео гола

Испания
(1 голосов)

Барселона - Гранада ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 19.01.2020 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол

Скромный дебют Сетьена. Барселона - Гранада 1:0. Обзор матча и видео гола
UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" в первом круге проиграла "Гранаде" 0:2, а в круге втором уже с новым тренером вымучила победу 1:0. Единственный гол забил Лео Месси уже после удаления в составе соперника.

Но был интересный момент и у "Гранады", когда Этеки ударом низом попал в штангу. Если бы забил, игра могла бы пойти другим руслом. А так Кике Сетьен имеет право праздновать победу.

Смотрите видеообзор матча 20-го тура Ла Лиги "Барселона" - "Гранада".

Барселона. Стадион "Камп Ноу"
"Барселона" - "Гранада" 1:0
Гол: Лионель Месси 76

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Чемпионат Испании Гранада (Испания)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
em10_fff (Харьков)
20.01.2020 в 01:22
UA-FOOTBALL, даю инфу к новой статье, будете первые)Барса вроде поставила мировой рекорд по владению мячом(82,6%)До этого вроде у Беттиса, как раз таки Сетьена, было 82,51
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...