Скромный дебют Сетьена. Барселона - Гранада 1:0. Обзор матча и видео гола

"Барселона" в первом круге проиграла "Гранаде" 0:2, а в круге втором уже с новым тренером вымучила победу 1:0. Единственный гол забил Лео Месси уже после удаления в составе соперника.

Но был интересный момент и у "Гранады", когда Этеки ударом низом попал в штангу. Если бы забил, игра могла бы пойти другим руслом. А так Кике Сетьен имеет право праздновать победу.

Смотрите видеообзор матча 20-го тура Ла Лиги "Барселона" - "Гранада".

Барселона. Стадион "Камп Ноу"

"Барселона" - "Гранада" 1:0

Гол: Лионель Месси 76