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Скромный дебют Сетьена. Барселона - Гранада 1:0. Обзор матча и видео гола
Барселона - Гранада ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 19.01.2020 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол
"Барселона" в первом круге проиграла "Гранаде" 0:2, а в круге втором уже с новым тренером вымучила победу 1:0. Единственный гол забил Лео Месси уже после удаления в составе соперника.
Но был интересный момент и у "Гранады", когда Этеки ударом низом попал в штангу. Если бы забил, игра могла бы пойти другим руслом. А так Кике Сетьен имеет право праздновать победу.
Смотрите видеообзор матча 20-го тура Ла Лиги "Барселона" - "Гранада".
Барселона. Стадион "Камп Ноу"
"Барселона" - "Гранада" 1:0
Гол: Лионель Месси 76
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Комментарии (1)
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em10_fff (Харьков)
20.01.2020 в 01:22
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