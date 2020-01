"Лео делает это всю жизнь". Сетьен – о победном голе Месси. Аргентинец забивает в Ла Лиге уже 16 лет подряд

Наставник каталонской "Барселоны" Кике Сетьен подвел итоги первого матча во главе клуба, в котором "сине-гранатовые" обыграли "Гранаду" (1:0). Автором единственного забитого гола стал Лионель Месси.

Месси стал первым игроком, который забивал в чемпионате Испании на протяжении 16 календарных лет. Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду забивает уже 18 лет подряд, нападающий "Вероны" Джампаоло Паццини и форвард "Бордо" Джимми Бриан – 17.

