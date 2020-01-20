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"Не нужно сравнивать Кике с Вальверде". Бускетс и Пуч рассказали, что изменилось с приходом Сетьена

Испания
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Опытный хавбек и его молодой коллега – о матче с "Гранадой"

"Не нужно сравнивать Кике с Вальверде". Бускетс и Пуч рассказали, что изменилось с приходом Сетьена
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Полузащитники "Барселоны" Серхио Бускетс и Рики Пуч поделились мыслями о победе над "Гранадой" (1:0) в рамках 20-го тура чемпионата Испании. Отметим, что именно 20-летний Пуч отобрал мяч и начал атаку, после которой забил Лионель Месси.

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"Сегодня мы хорошо контролировали мяч. Что изменилось с приходом Сетьена? Во-первых, не нужно сравнивать его с Вальверде! У каждого тренера свой стиль и видение футбола. Вы сами увидите, что от нас требует Кике. Мы довольны тем, что сделал для нас Вальверде, а теперь рады, что у нас есть Сетьен", – отметил Бускетс, его слова приводит AS.

"Счастлив, когда играю в футбол. Нам нравится стиль Сетьена. Он сказал, что мне нужно быть смелым, не терять мяч и играть высоко. Здорово, что удалось забрать мяч у противника – каждый момент в атаке важен, например, отлично сыграл Видаль пяткой. Я должен продолжать тренироваться. Если мне скажут вернуться в "Барселону Б", то я вернусь", – сказал Пуч.

Каталонский клуб занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Подопечные Кике Сетьена набрали 43 очка в 20 турах.

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В статье: Серхио Бускетс Эрнесто Вальверде Барселона Гранада Гранада (Испания) Кике Сетьен Рики Пуч
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