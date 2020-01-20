Лунин начал голевую атаку. Видеообзор матча Овьедо - Уэска

"Овьедо" большую часть матча против "Уэски" защищался, но только до тех пор, пока не пропустил. Соперник, забив гол игрой на добивании после углового, сознательно приостановился, отдал мяч хозяевам и играл на удержание.

"Овьедо" не совсем успешно проводил финальный штурм ворот, в одном из эпизодов Лунин даже пошел в штрафную "Уэски". Но забить удалось, когда Андрей начал последнюю атаку своей команды сильным ударом от своих ворот. Кстати, он пропустил и во раз второй в матче, но после офсайда.

Все это смотрите в видеообзоре матча 24-го тура Сегунды "Овьедо" - "Уэска".

Сегунда. 24-й тур

"Ов'єдо" – "Уеска" 1:1

Голи: Ібрагіма Бальде 90+7 - Еугені Вальдеррама 54