Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лунин начал голевую атаку. Видеообзор матча Овьедо - Уэска
Овьедо - Уэска ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 19.01.2020 ⋇ Сегунда на UA-Футбол
"Овьедо" большую часть матча против "Уэски" защищался, но только до тех пор, пока не пропустил. Соперник, забив гол игрой на добивании после углового, сознательно приостановился, отдал мяч хозяевам и играл на удержание.
"Овьедо" не совсем успешно проводил финальный штурм ворот, в одном из эпизодов Лунин даже пошел в штрафную "Уэски". Но забить удалось, когда Андрей начал последнюю атаку своей команды сильным ударом от своих ворот. Кстати, он пропустил и во раз второй в матче, но после офсайда.
Все это смотрите в видеообзоре матча 24-го тура Сегунды "Овьедо" - "Уэска".
Сегунда. 24-й тур
"Ов'єдо" – "Уеска" 1:1
Голи: Ібрагіма Бальде 90+7 - Еугені Вальдеррама 54