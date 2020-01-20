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Лунин начал голевую атаку. Видеообзор матча Овьедо - Уэска

Испания
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Овьедо - Уэска ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 19.01.2020 ⋇ Сегунда на UA-Футбол

Лунин начал голевую атаку. Видеообзор матча Овьедо - Уэска
UA-Футбол
Новина українською

"Овьедо" большую часть матча против "Уэски" защищался, но только до тех пор, пока не пропустил. Соперник, забив гол игрой на добивании после углового, сознательно приостановился, отдал мяч хозяевам и играл на удержание.

"Овьедо" не совсем успешно проводил финальный штурм ворот, в одном из эпизодов Лунин даже пошел в штрафную "Уэски". Но забить удалось, когда Андрей начал последнюю атаку своей команды сильным ударом от своих ворот. Кстати, он пропустил и во раз второй в матче, но после офсайда.

Все это смотрите в видеообзоре матча 24-го тура Сегунды "Овьедо" - "Уэска".

Сегунда. 24-й тур
"Ов'єдо" – "Уеска" 1:1
Голи: Ібрагіма Бальде 90+7 - Еугені Вальдеррама 54

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В статье: Овьедо (Испания) Андрей Лунин
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