Герой футбольного дня. Рики Пуч / Кике Сетьен

Вряд ли контроль над мячом и большое количество передач могут стать откровением в контексте работы Кике Сетьена. Так его команды играют всегда. Особенно четко это прослеживалось в "Бетисе", что, впрочем, не приносило результата во втором сезоне Сетьена на "Бенито Вильямарин". Но Сетьен не из тех, кто будет отклоняться от курса после серии или даже сезона неудач.

1005 передач – показательный момент? Вероятно, что да. При Вальверде такого не было никогда. Но показательным может быть и другой факт: наибольшее количество передач выполнили футболисты оборонительного плана: Серхи Роберто (часто оказывался в центре защиты), Херард Пике, Самуэль Юмтити и Серхио Бускетс. У всех них – не менее ста передач. Ни у одного игрока креативного плана такого показателя нет. Ближайший к ним – Иван Ракитич с 98-и передачами и Лео Месси с 93-я.

Те же статистические ресурсы, что сообщают о 1005-и передачах, сообщают о другом показателе – лишь 14 пасов на обострение. Несложно подсчитать, какой именно процент каталонских пасов реально таил в себе угрозу для соперника. Показателен еще один факт: в середине второго тайма, когда по воротам пробил Гризманн, это был лишь третий сейв Руи Силвы. А забила "Барса" только после удаления в составе "Гранады".

Притом, несмотря на такой тотальный контроль над мячом, "Барса" могла пропустить после простенькой атаки "Гранады" – повезло, когда мяч после удара Этеки всколыхнул стойку.

А теперь еще один показательный факт: забила "Барса" единственный гол после перехвата в центре поля и быстрого продвижения мяча вперед. И движущей силой этой атаки стал юный Рики Пуч, который получал очень мало времени при Вальверде. Он хорошо вышел на замену и гармонично вписался в игру "Барсы". Но главная его заслуга – это стремительное продвижение мяча вперед, чем не отличались партнеры Рики.

В первом круге текущей Ла Лиги "Барса" обычно сметала соперников с газона "Камп Ноу". Избежать разгрома здесь, если не считать Эль-Класико, удалось лишь "Вильярреалу". Ни одна из других семи команд не пропускала здесь менее четырех. И вот 1:0 против "Гранады" с ярким проявлением элементов тики-таки, но с реальной угрозой потерять очки...

Расценивайте дебют Кике Сетьена как хотите.