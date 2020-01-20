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У. Дембеле приступил к тренировкам

Испания
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Игрок восстановился от травмы

У. Дембеле приступил к тренировкам
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Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле вернулся в расположение клуба, сообщается на официальном сайте сине-гранатовых.

Футболист прошёл курс лечения в Катаре и приступил к тренировкам. Сейчас он занимается по индивидуальной программе. Француз восстанавливается после рецидива травмы мышцы бедра правой ноги.

Дембеле перешёл в "Барселону" летом 2017 года из дортмундской "Боруссии". Сумма трансфера составила € 125 млн.

В нынешнем сезоне 22-летний французский форвард принял участие в пяти матчах чемпионата Испании, в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил одну жёлтую и одну красную карточки.

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В статье: Барселона Усман Дембеле
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