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У. Дембеле приступил к тренировкам
Игрок восстановился от травмы
Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле вернулся в расположение клуба, сообщается на официальном сайте сине-гранатовых.
Футболист прошёл курс лечения в Катаре и приступил к тренировкам. Сейчас он занимается по индивидуальной программе. Француз восстанавливается после рецидива травмы мышцы бедра правой ноги.
What’s up, Ousmane! ???? pic.twitter.com/ctuzK98JsS— FC Barcelona (@FCBarcelona) 20 января 2020 г.
Дембеле перешёл в "Барселону" летом 2017 года из дортмундской "Боруссии". Сумма трансфера составила € 125 млн.
В нынешнем сезоне 22-летний французский форвард принял участие в пяти матчах чемпионата Испании, в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил одну жёлтую и одну красную карточки.