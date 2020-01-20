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Официально: Мадридский Реал подписал Рейньера

Испания
(1 голосов)

Первое подписание "сливочных"

Официально: Мадридский Реал подписал Рейньера
UA-Футбол
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Мадридский "Реал" объявил о подписании первого зимнего новичка. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Новичком стал бразилец Рейньер Жезус. Контракт расчитан на шеть с половиной лет. По данным СМИ, "Фламенго" получило за этот трансфер 30 миллионов евро.

Что интересно, мадридцы уже давно договорились о данном переходе, однако нужно было дождать, когда игроку исполнится 18 лет. К молодежной команде "Реала" он присоединится 9-го февраля, после того как покинет расположение олимпийской сборной Бразилии.

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В статье: Реал (Мадрид) Фламенго (Рио-де-Жанейро) Рейниер Жезус
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Комментарии (2)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
20.01.2020 в 18:57
Отлично! Для финансовых комитетов фейр плей в УЕФА появилась работа.
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metall5291 (Kharkiv)
20.01.2020 в 18:35
Будем надеяться - это хорошее приобретение.
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