Официально: Мадридский Реал подписал Рейньера

Мадридский "Реал" объявил о подписании первого зимнего новичка. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Новичком стал бразилец Рейньер Жезус. Контракт расчитан на шеть с половиной лет. По данным СМИ, "Фламенго" получило за этот трансфер 30 миллионов евро.

Что интересно, мадридцы уже давно договорились о данном переходе, однако нужно было дождать, когда игроку исполнится 18 лет. К молодежной команде "Реала" он присоединится 9-го февраля, после того как покинет расположение олимпийской сборной Бразилии.