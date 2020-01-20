Барселона объявила о подписании 22-летнего форварда Альбасете

Каталонская "Барселона" оформила трансфер Рея Маная. Об этом сообщил официальный сайт каталонской команды.

Экс-форвард "Альбасете" подписал контракт, который будет действовать до лета 2023 года. В нем также прописана немаленькая сумма отступных - 50 миллионов евро.

По официальным данным, сумма перехода составила 700 тысяч евро. 22-летний нападающий будет защищать цвета второй команды клуба.

В этом сезоне Манай провел 11 матчей и сумел забить 4 гола.