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Барселона объявила о подписании 22-летнего форварда Альбасете

Испания
(1 голосов)

Будет выступать за вторую команду

Барселона объявила о подписании 22-летнего форварда Альбасете
UA-Футбол
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Каталонская "Барселона" оформила трансфер Рея Маная. Об этом сообщил официальный сайт каталонской команды.

Экс-форвард "Альбасете" подписал контракт, который будет действовать до лета 2023 года. В нем также прописана немаленькая сумма отступных - 50 миллионов евро.

По официальным данным, сумма перехода составила 700 тысяч евро. 22-летний нападающий будет защищать цвета второй команды клуба.

В этом сезоне Манай провел 11 матчей и сумел забить 4 гола.

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В статье: Барселона Альбасете Рей Манай
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Комментарии (2)
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MES QUE UN CLUB
20.01.2020 в 23:34
Кто в курсе, какой смысл этого приобретения?
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+1
0
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mafan (Рівне)
20.01.2020 в 23:46
Якщо вже Ви не розумієте, то хто тоді))) Може приглядаються, бо Суарес вилетів на 4 місяці?
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