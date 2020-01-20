Испания
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Барселона объявила о подписании 22-летнего форварда Альбасете
Будет выступать за вторую команду
Каталонская "Барселона" оформила трансфер Рея Маная. Об этом сообщил официальный сайт каталонской команды.
Экс-форвард "Альбасете" подписал контракт, который будет действовать до лета 2023 года. В нем также прописана немаленькая сумма отступных - 50 миллионов евро.
По официальным данным, сумма перехода составила 700 тысяч евро. 22-летний нападающий будет защищать цвета второй команды клуба.
В этом сезоне Манай провел 11 матчей и сумел забить 4 гола.
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Комментарии (2)
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MES QUE UN CLUB
20.01.2020 в 23:34
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mafan (Рівне)
20.01.2020 в 23:46
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