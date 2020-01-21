"На три Ferrari больше". Президент Ла Лиги раскритиковал Сити и ПСЖ за финансовый "допинг"

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас отметил, что финансовый "допинг" является серьезной проблемой в футболе сегодня и ему не нравится структура расходов "Манчестер Сити" и "Пари Сен-Жермен". Цитирует Тебаса LaLiga TV. Клубами владеют богатые компании не из Англии и Франции соответственно, которые вливают средства для достижения больших успехов.

"Одна из основных проблем в европейском футболе связана с так называемым финансовым допингом. В Испании клубы финансируются местными боссами. Здесь и в Германии нельзя запрашивать дополнительное финансирование на зарплаты. В итоге, вместо 12 Ferrari у футболистов их 15… Нужно пересматривать подход".

Читайте также Официально: Тебаса вновь выбрали президентом Ла Лиги