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"На три Ferrari больше". Президент Ла Лиги раскритиковал Сити и ПСЖ за финансовый "допинг"

Испания
(1 голосов)

Тебас в своем стиле

"На три Ferrari больше". Президент Ла Лиги раскритиковал Сити и ПСЖ за финансовый "допинг"
Новина українською

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас отметил, что финансовый "допинг" является серьезной проблемой в футболе сегодня и ему не нравится структура расходов "Манчестер Сити" и "Пари Сен-Жермен". Цитирует Тебаса LaLiga TV. Клубами владеют богатые компании не из Англии и Франции соответственно, которые вливают средства для достижения больших успехов.

"Одна из основных проблем в европейском футболе связана с так называемым финансовым допингом. В Испании клубы финансируются местными боссами. Здесь и в Германии нельзя запрашивать дополнительное финансирование на зарплаты. В итоге, вместо 12 Ferrari у футболистов их 15… Нужно пересматривать подход".

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"Клубный чемпионат мира? Мне не нравится ситуация с календарями".

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В статье: Манчестер Сити Хавьер Тебас Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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