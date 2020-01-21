Ибица - Барселона. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

"Барселона" сыграет свой матч 1/16-й финала против экзотической молодой команды под названием "Ибица", которая представляет третий испанский дивизион. Кике Сетьен уже заявил, что не будет экспериментировать с составом, хотя, в то же время, известно, что не сыграют лидеры Месси, Пике и Бускес.

Матч состоится 22-го января 2020-го года в 20:00. Прямая видеотрансляция в Украине – на OTT платформе MEGOGO.

Где еще смотреть онлайн LIVE трансляцию матча "Ибица" - "Барселона"?