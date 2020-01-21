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Ибица - Барселона. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании
Ибица - Барселона: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.01.2020 ⋊ Кубок Испании на UA-Футбол
"Барселона" сыграет свой матч 1/16-й финала против экзотической молодой команды под названием "Ибица", которая представляет третий испанский дивизион. Кике Сетьен уже заявил, что не будет экспериментировать с составом, хотя, в то же время, известно, что не сыграют лидеры Месси, Пике и Бускес.
Матч состоится 22-го января 2020-го года в 20:00. Прямая видеотрансляция в Украине – на OTT платформе MEGOGO.
Где еще смотреть онлайн LIVE трансляцию матча "Ибица" - "Барселона"?
- Чехия - DIGI GO, Sport 1 CZ / SK;
- Хорватия - Arena Sport 2,
- Венгрия - Sport 2,
- Испания - DAZN;
- Словакия - DIGI GO, Sport 1 CZ / SK.
Смотреть матч онлайн
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