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Ибица - Барселона. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

Испания
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Ибица - Барселона: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.01.2020 ⋊ Кубок Испании на UA-Футбол

Ибица - Барселона. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании
UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" сыграет свой матч 1/16-й финала против экзотической молодой команды под названием "Ибица", которая представляет третий испанский дивизион. Кике Сетьен уже заявил, что не будет экспериментировать с составом, хотя, в то же время, известно, что не сыграют лидеры Месси, Пике и Бускес.

Матч состоится 22-го января 2020-го года в 20:00. Прямая видеотрансляция в Украине – на OTT платформе MEGOGO.

Где еще смотреть онлайн LIVE трансляцию матча "Ибица" - "Барселона"?

  • Чехия - DIGI GO, Sport 1 CZ / SK;
  • Хорватия - Arena Sport 2,
  • Венгрия - Sport 2,
  • Испания - DAZN;
  • Словакия - DIGI GO, Sport 1 CZ / SK.

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
Как смотреть видеотрансляцию на 1xBet?
  1. Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
  2. Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
  3. Найдите иконку и нажмите на неё.
  4. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.

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