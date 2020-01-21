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Саламанка - Реал. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании
Саламанка - Реал: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.01.2020 ⋊ Кубок Испании на UA-Футбол
"Реал" в статусе победителя Суперкубка Испании и одного из лидеров Ла Лиги стартует в Кубке Короля матчем против представителя Сегунды В. Матч состоится на экзотической арене, вмещающей четыре тысячи зрителей. Именно в домашних стенах хозяева видят свою главную силу.
Матч состоится 22-го января 2020-го года в 22:00. Прямая видеотрансляция в Украине – на OTT платформе MEGOGO.
Где еще смотреть онлайн LIVE трансляцию матча "Саламанка" – "Реал"?
- Чехия - DIGI GO, Sport 1 CZ / SK;
- Хорватия - Arena Sport 2,
- Венгрия - Sport 2,
- Испания - DAZN, Cuatro, Mediaset Sport App;
- Словакия - DIGI GO, Sport 1 CZ / SK.
- США - ESPN +.
Смотреть матч онлайн
Как смотреть видеотрансляцию на 1xBet?
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
- Найдите иконку и нажмите на неё.
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