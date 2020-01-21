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Саламанка - Реал. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

Испания
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Саламанка - Реал: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.01.2020 ⋊ Кубок Испании на UA-Футбол

Саламанка - Реал. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании
UA-Футбол
Новина українською

"Реал" в статусе победителя Суперкубка Испании и одного из лидеров Ла Лиги стартует в Кубке Короля матчем против представителя Сегунды В. Матч состоится на экзотической арене, вмещающей четыре тысячи зрителей. Именно в домашних стенах хозяева видят свою главную силу.

Матч состоится 22-го января 2020-го года в 22:00. Прямая видеотрансляция в Украине – на OTT платформе MEGOGO.

Где еще смотреть онлайн LIVE трансляцию матча "Саламанка" – "Реал"?

  • Чехия - DIGI GO, Sport 1 CZ / SK;
  • Хорватия - Arena Sport 2,
  • Венгрия - Sport 2,
  • Испания - DAZN, Cuatro, Mediaset Sport App;
  • Словакия - DIGI GO, Sport 1 CZ / SK.
  • США - ESPN +.

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
Как смотреть видеотрансляцию на 1xBet?
  1. Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
  2. Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
  3. Найдите иконку и нажмите на неё.
  4. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.

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В статье: Кубок Испании Реал (Мадрид) Где смотреть футбол
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