Саламанка - Реал. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

"Реал" в статусе победителя Суперкубка Испании и одного из лидеров Ла Лиги стартует в Кубке Короля матчем против представителя Сегунды В. Матч состоится на экзотической арене, вмещающей четыре тысячи зрителей. Именно в домашних стенах хозяева видят свою главную силу.

Матч состоится 22-го января 2020-го года в 22:00. Прямая видеотрансляция в Украине – на OTT платформе MEGOGO.

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