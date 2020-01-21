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Защитник Реала перейдет в Баварию на правах аренды

Испания
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Одриосола сменит клубную прописку

Защитник Реала перейдет в Баварию на правах аренды
Новина українською

Защитник "Реала" Альваро Одриосола продолжит карьеру в мюнхенской "Баварии" на правах аренды до конца сезона, сообщает Onda Cero.

Как утверждает источник, клубы уже достигли соглашения по переходу 24-летнего испанца. Отмечается, что защитник не тренировался с основной командой во вторник, а также не примет участия в матче Кубка Испании, который состоится завтра, 22 января.

Альваро Одриосола принял участие в четырёх матчах чемпионата в текущем сезоне. Игрок не забил ни одного гола и стал автором одной результативной передачи.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид) Альваро Одриосола
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