Защитник Реала перейдет в Баварию на правах аренды

Защитник "Реала" Альваро Одриосола продолжит карьеру в мюнхенской "Баварии" на правах аренды до конца сезона, сообщает Onda Cero.

Как утверждает источник, клубы уже достигли соглашения по переходу 24-летнего испанца. Отмечается, что защитник не тренировался с основной командой во вторник, а также не примет участия в матче Кубка Испании, который состоится завтра, 22 января.

Альваро Одриосола принял участие в четырёх матчах чемпионата в текущем сезоне. Игрок не забил ни одного гола и стал автором одной результативной передачи.