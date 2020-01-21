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Зидан: Зимние трансферы? До 31 января может произойти что угодно

Испания
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Конкретики француз не дал

Зидан: Зимние трансферы? До 31 января может произойти что угодно
UA-Футбол
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Наставник мадридского "Реала" рассказал об уходе Альваро Одриосолы, о приходе бразильца Рейньера, а также о возможных подписаниях.

"Одриосола? Он вполне может покинуть команду, возможность у него для этого есть. Но пока что, ничего официально не подтверждено.

Надеюсь, что Рейньер будет прогрессировать шаг за шагом. Мы оценим его, когда он прибудет в команду. По планам, он будет играть за "Кастилью". Будут ли еще трансферы? До 31-го января может случиться все, что угодно", - приводит слова француза AS.

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Ранее сообщалось, что летом состав "Реала" пополнит полузащитник "Аякса".

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В статье: Зинедин Зидан Реал (Мадрид) Альваро Одриосола Рейниер Жезус
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