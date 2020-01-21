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Кике Сетьен подтвердил, что Барселона рассматривает вариант покупки нового форварда

Испания
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Травма Суареса очень серьезно ударила по команде

Кике Сетьен подтвердил, что Барселона рассматривает вариант покупки нового форварда
UA-Футбол
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Луис Суарес получил серьезную травму, из-за которой выбыл на четыре месяца. Наставник "Барселоны" Кике Сетьен заявил, что клуб действительно может купить нового футболиста.

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"Это правда, подобный вариант рассматривается. Но нам много следует еще обдумать. Сейчас меня гораздо сильнее беспокоит два ближайших матча - в кубке и против "Валенсии" в чемпионате.

Я не буду ничего конкретного говорить. Мы с клубом обсуждали этот вопрос, но пока что ничего не решили. Это внутреняя проблема нашей команды", - приводит слова испанца Sport.es.

Сегодня была информация, что каталонцы следят за лидером "Арсенала".

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В статье: Луис Суарес Барселона Кике Сетьен
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