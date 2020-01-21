Кубок Испании. 1/16-я финала. Мальорка вылетает, Осасуна героически идет дальше

1/16-я финала Кубка Испании – хронологически четвертая стадия Кубка Короля. 32 команды участвуют в борьбе. Они разделены на 16 игровых противостояний, в каждом из которых предусмотрено по одному матчу. Здесь играют победители предыдущих раундов, а также четыре участника Суперкубка Испании – "Реал", "Барселона", "Валенсия", "Атлетико". Элита недосчитались двух представителей – "Алавеса" и "Хетафе".

21.01.2020

"Мальорка" присоединилась к компании неудачников-элитных представителей в Кубке Испании. Вслед за "Алавесом" и "Хетафе", которые опозорились в предыдущих раундах, островитяне уступили сопернику ниже классом в 1/16-й.

На самом деле, это было поражение без шансов – слишком много сил "Мальорка" потратила в последнем матче Ла Лиги, когда громила "Валенсию". Да, тренер полностью поменял состав, но дублеры оказались гораздо слабее основных футболистов. К тому же, играли без эмоций. И если в первом тайме было еще хотя бы какое-то противодействие, то во втором – никакого. Три гола "Сарагосы" в течение 27-и минут определили характер и судьбу этого поединка.

Гол Фебаса уже погоды не делал. "Мальорка" смирилась с поражением и сосредоточится на борьбе за выживание в Ла Лиге.

"Сарагоса" (II) - "Мальорка" 3:1

Голы: Алекс Бланко 48, Хави Пуадо 56, Мигель Линарес 75 - Алекс Фебас 85

Можно говорить о героизме "Осасуны", но сначала нужно сказать о ее легкомыслии. Представитель элиты позволил себе проигрывать команде из третьего дивизиона 0:2 уже к концу первого тайма, а спасся от вылета лишь за семь минут до конца основного времени. Символично, что один из спасительных голов забил самая грозная сила в атаке памплонцев Луис Авила. И бесполезно игроки "Рекреативо" апеллировали к арбитру на предмет того, что перед голом был фол в атаке – взятие ворот засчитали.

Уже в овертаймах гости дожали соперника благодаря сохранившимся силам и на эмоциональном подъеме. Гол-красавец забил Иньиго Перес, после чего, как и после финального свистка, футболисты "Рекреативо" не скрывали своего разочарования.

Жаль эту команду. Но выше головы не прыгнешь...