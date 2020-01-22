Ибица - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

Это 1/16-я финала Кубка Испании. Для "Барселоны" – первая стадия турнира. Каталонцы проэкзаменуют скромного представителя Сегунды Б, который уже, впрочем, сумел в этом турнире одолеть соперника выше классом.

Матч состоится 22-го января 2020-го года в 20:00. В разделе "Испания" на нашем сайте – анонс и прогноз поединка от Игоря Семйона >>>.

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