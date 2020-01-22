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Ибица - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

Испания
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Ибица - Барселона: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.01.2020 ⋊ Кубок Испании на UA-Футбол

Ибица - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании
UA-Футбол
Новина українською

Это 1/16-я финала Кубка Испании. Для "Барселоны" – первая стадия турнира. Каталонцы проэкзаменуют скромного представителя Сегунды Б, который уже, впрочем, сумел в этом турнире одолеть соперника выше классом.

Матч состоится 22-го января 2020-го года в 20:00. В разделе "Испания" на нашем сайте – анонс и прогноз поединка от Игоря Семйона >>>.

Здесь же смотрим прямой эфир поединка от MEGOGO.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Англии, Испании, Германии, Англии и Франции, а также Кубков Франции, Испании, Германии доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка на пакеты Оптимальный или Максимальный. Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первый месяц подписки на пакет Оптимальный будет стоить всего одну гривну, далее – 97 грн в месяц.

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В статье: Барселона Кубок Испании
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