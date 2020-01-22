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Месси и еще два основных футболиста Барселоны не сыграют в Кубке Испании с Ибицей

Испания
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Отдых лидерам, правильно

Месси и еще два основных футболиста Барселоны не сыграют в Кубке Испании с Ибицей
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Пресс-служба каталонской "Барселоны" огласила список футболистов, которые попали в заявку на матч 1/16 финала Кубка Испании с "Ибицей".

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Интересно, что поединок пропустят защитник Жерар Пике, полузащитник Серхио Бускетс и нападающий Лионель Месси:

Вратари: Марк-Андре Тер Штеген, Нето.

Защитники: Нелсон Семеду, Клеман Лангле, Жорди Альба, Самуэль Умтити, Хуниор Фирпо, Хуан Брандарис.

Полузащитники: Иван Ракитич, Артур Мело, Серхи Роберто, Френки Де Йонг, Артуро Видаль, Рики Пуч.

Нападающие: Антуан Гризманн, Карлес Перес, Абель Руис, Ансу Фати.

Матч "Ибица" – "Барселона" состоится сегодня, 22 января, на стадионе "Мунисипаль де Кан Миссес".

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В статье: Лионель Месси Серхио Бускетс Херард Пике Барселона
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