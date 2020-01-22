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Месси и еще два основных футболиста Барселоны не сыграют в Кубке Испании с Ибицей
Отдых лидерам, правильно
Пресс-служба каталонской "Барселоны" огласила список футболистов, которые попали в заявку на матч 1/16 финала Кубка Испании с "Ибицей".
Интересно, что поединок пропустят защитник Жерар Пике, полузащитник Серхио Бускетс и нападающий Лионель Месси:
Вратари: Марк-Андре Тер Штеген, Нето.
Защитники: Нелсон Семеду, Клеман Лангле, Жорди Альба, Самуэль Умтити, Хуниор Фирпо, Хуан Брандарис.
Полузащитники: Иван Ракитич, Артур Мело, Серхи Роберто, Френки Де Йонг, Артуро Видаль, Рики Пуч.
Нападающие: Антуан Гризманн, Карлес Перес, Абель Руис, Ансу Фати.
#CopaBarça Squad for @ibizaud_en— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 22, 2020
1. ter Stegen
2. N. Semedo
4. I. Rakitic
8. Arthur
13. Neto
15. Lenglet
17. Griezmann
18. Jordi Alba
20. S. Roberto
21. F. de Jong
22. Vidal
23. Umtiti
24. Junior
27. C. Pérez
28. Riqui Puig
29. Abel Ruiz
31. Ansu Fati
40. Chumi
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Матч "Ибица" – "Барселона" состоится сегодня, 22 января, на стадионе "Мунисипаль де Кан Миссес".