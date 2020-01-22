Саламанка - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

"Реал" уже захватил в этом сезоне один из кубковых турниров в свои руки – победил в Суперкубке Испании. На очереди – старт в Кубке, где сначала "Реалу" предстоит размяться в матче с теоретически простым соперником. "Саламанка" представляет третий испанский дивизион и будет пытаться сотворить сенсацию.

Матч состоится 22-го января 2020-го года в 20:00. В разделе "Испания" на нашем сайте – анонс и прогноз поединке от Игоря Семйона >>>.

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