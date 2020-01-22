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Саламанка - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

Испания
(1 голосов)

Саламанка - Реал: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.01.2020 ⋊ Кубок Испании на UA-Футбол

Саламанка - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании
UA-Футбол
Новина українською

"Реал" уже захватил в этом сезоне один из кубковых турниров в свои руки – победил в Суперкубке Испании. На очереди – старт в Кубке, где сначала "Реалу" предстоит размяться в матче с теоретически простым соперником. "Саламанка" представляет третий испанский дивизион и будет пытаться сотворить сенсацию.

Матч состоится 22-го января 2020-го года в 20:00. В разделе "Испания" на нашем сайте – анонс и прогноз поединке от Игоря Семйона >>>.

Здесь же смотрим прямой эфир поединка от MEGOGO.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Англии, Испании, Германии, Англии и Франции, а также Кубков Франции, Испании, Германии доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка на пакеты Оптимальный или Максимальный. Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первый месяц подписки на пакет Оптимальный будет стоить всего одну гривну, далее – 97 грн в месяц.

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В статье: Кубок Испании Реал (Мадрид)
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