  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Форварда Реала пытались ограбить в Мадриде
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Форварда Реала пытались ограбить в Мадриде

Испания
(1 голосов)

Вор выхватил сумку из рук игрока и пытался скрыться

Форварда Реала пытались ограбить в Мадриде
Новина українською

Форвард мадридского "Реала" Мариано Диас едва не стал жертвой ограбления в Мадриде, сообщает Marca.

По сведениям издания, инцидент произошёл сегодня, 22 января. Футболист выходил из торгового центра вместе с девушкой. В этот момент к нему подбежал неизвестный, выхватил сумки с покупками и принялся бежать. Двое прохожих погнались за вором, который бросил сумки и сумел скрыться. Футболист забрал вещи и принял решение не обращаться в полицию.

26-летний Мариано является воспитанником "Реала". В нынешнем сезоне нападающий принял участие в двух матчах за Суперкубок Испании, в сумме провёл на поле 44 минуты, не отметившись результативными действиями. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Мариано Диас
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...