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Агент Бэйла: Гарет отправится в аренду? Это смешно

Испания
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О полноценной продаже он ничего не говорил

Агент Бэйла: Гарет отправится в аренду? Это смешно
UA-Футбол
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Похоже что Гарет Бэйл не будет отдан в аренду этой зимой. По крайней мере, в этом всех убеждает его агент - Джонатан Барнетт.

"Бэйл один из лучших игроков мира, почему он должен быть отдан в аренду? Это смешно. Он хочет остаться в "Реале", у него еще два года по контракту. Гарет хочет выиграть еще несколько трофеев с клубом", - цитирует слова агента ВВС.

Только вчера появилась информация, что президенты "Тоттенхэма" и "Реала" провели встречу в Мадриде. Они обсудили возможное возвращение валлийца в Лондон.

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В текущем сезоне Бэйл провел 17 матчей и сумел забить два гола.

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В статье: Гарет Бэйл Реал (Мадрид) Тоттенхэм (Лондон)
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