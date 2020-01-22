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Агент Бэйла: Гарет отправится в аренду? Это смешно
О полноценной продаже он ничего не говорил
Похоже что Гарет Бэйл не будет отдан в аренду этой зимой. По крайней мере, в этом всех убеждает его агент - Джонатан Барнетт.
"Бэйл один из лучших игроков мира, почему он должен быть отдан в аренду? Это смешно. Он хочет остаться в "Реале", у него еще два года по контракту. Гарет хочет выиграть еще несколько трофеев с клубом", - цитирует слова агента ВВС.
Только вчера появилась информация, что президенты "Тоттенхэма" и "Реала" провели встречу в Мадриде. Они обсудили возможное возвращение валлийца в Лондон.
В текущем сезоне Бэйл провел 17 матчей и сумел забить два гола.