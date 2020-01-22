Кубок Испании. Гризманн спасает Барсу от проблем в противостоянии с Ибицей

Интересная ситуация... Эрнесто Вальверде много критиковали, а когда его уволили, то плевали ему в спину. Однако... Под руководством Вальверде полу-резервный состав "Барсы" побеждал "Интер", а под руководством его преемника мучился с экзотической "Ибицей" – представителем третьего испанского дивизиона.

Удивительный футбол был в первом тайме... Кике Сетьен не включил в заявку Месси, Пике и Бускетса, но не изменил структуры игры. Опять три защитника, снова один чистый опорник, связывающий линии. На этот раз эта роль отошла к Френки Де Йонгу. И снова под 85 процентов владения мячом – но ни одного удара даже в направлении ворот соперника.

Ни одного. При том, что "Ибица" забила один гол, а должна была забивать и второй. На 9-й минуте Рай получил передачу на левом фланге, продвинулся к воротам и прострелил в центр штрафной зоны. Хави Перес оторвался от хваленого за матч с "Гранадой" Рики Пуча и пробил мимо Нето.

Вскоре забил активный Родадо, но он действительно помог себе фолом против Лангле – арбитры, не засчитав взятие ворот, сработали четко. А вот в конце тайма за "Барсу" сработала удача. Это когда Рай после серии ошибок защитников "Барсы" пробил низом в стойку, а Родадо, добавляя мяча, пробил в зону контроля Нето. Это был позорный первый тайм для "Барсы", но после перерыва можно было ожидать улучшения дел. Ведь "Ибица" очень высоко и массово прессинговала, а на это уходило слишком много сил. На второй тайм энергии осталось крайне мало.

И действительно, уже появилась в действиях "Барсы" острота. Неплохой удар Ракитича, перспективный прострел Фати, а главное – гол Гризманна после выхода один на один после разрезной передачи Де Йонга. Выстрадали и убрали дрожь с колен.

Далее было уже только дело техники со страхованием в виде добавленного времени. Но затягивать каталонцы не стали, снова поймав соперника на ошибке с обнажением зон. На этот раз Хорди Альба вырезал передачу на Гризманна, а Антуан во второй раз забил. Оправдал свое приобретение? Это, конечно, ироническое вопрос.

Тики-така не дает пока сбоев. Но Кике Сетьен ходит исключительно по лезвию. Несмотря на тот факт, что с той стороны были такие скромные соперники как "Гранада" и "Ибица".

Кубок Испании. 1/16-я финала

Эйвисса. Estadio Municipal de Can Misses

"Ибица" (ІІІ) – "Барселона" 1:2

Голы: Хави Перес 9 – Антуан Гризманн 72, Антуан Гризманн 90+5

"Ибица": Герман Парреньо, Кике Лопес, Фран Грима, Гонсало де ла Фуэнте, Мигель Нуньес, Мариано Гомес, Хави Лара (Кваси Сибо 77), Хави Перес, Пеп Кабаль (Фран Карбиа 86), Анхель Родадо (Диего Мендоза 72), Рай

"Барселона": Нето – Эктор Фирпо, Клеман Лангле, Серхи Роберто – Нелсон Семеду, Иван Ракитич (Артуро Видаль 81), Френки Де Йонг, Рики Пуч (Артур Рамос 71), Ансу Фати – Антуан Гризманн, Карлес Перес (Хорди Альба 60)

Предупреждения: Кике Лопес 61, Диего Мендоза 77, Кваси Сибо 83, Фран Грима 88, Мигель Нуньес 90+5 - Ансу Фати 90+3