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Кубок Испании. Гризманн спасает Барсу от проблем в противостоянии с Ибицей

Испания
(1 голосов)

Француз оправдал свою покупку?

Кубок Испании. Гризманн спасает Барсу от проблем в противостоянии с Ибицей
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Интересная ситуация... Эрнесто Вальверде много критиковали, а когда его уволили, то плевали ему в спину. Однако... Под руководством Вальверде полу-резервный состав "Барсы" побеждал "Интер", а под руководством его преемника мучился с экзотической "Ибицей" – представителем третьего испанского дивизиона.

Удивительный футбол был в первом тайме... Кике Сетьен не включил в заявку Месси, Пике и Бускетса, но не изменил структуры игры. Опять три защитника, снова один чистый опорник, связывающий линии. На этот раз эта роль отошла к Френки Де Йонгу. И снова под 85 процентов владения мячом – но ни одного удара даже в направлении ворот соперника.

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Ни одного. При том, что "Ибица" забила один гол, а должна была забивать и второй. На 9-й минуте Рай получил передачу на левом фланге, продвинулся к воротам и прострелил в центр штрафной зоны. Хави Перес оторвался от хваленого за матч с "Гранадой" Рики Пуча и пробил мимо Нето.

Вскоре забил активный Родадо, но он действительно помог себе фолом против Лангле – арбитры, не засчитав взятие ворот, сработали четко. А вот в конце тайма за "Барсу" сработала удача. Это когда Рай после серии ошибок защитников "Барсы" пробил низом в стойку, а Родадо, добавляя мяча, пробил в зону контроля Нето. Это был позорный первый тайм для "Барсы", но после перерыва можно было ожидать улучшения дел. Ведь "Ибица" очень высоко и массово прессинговала, а на это уходило слишком много сил. На второй тайм энергии осталось крайне мало.

И действительно, уже появилась в действиях "Барсы" острота. Неплохой удар Ракитича, перспективный прострел Фати, а главное – гол Гризманна после выхода один на один после разрезной передачи Де Йонга. Выстрадали и убрали дрожь с колен.

Кубок Испании. Гризманн спасает Барсу от проблем в противостоянии с Ибицей - изображение 2

Далее было уже только дело техники со страхованием в виде добавленного времени. Но затягивать каталонцы не стали, снова поймав соперника на ошибке с обнажением зон. На этот раз Хорди Альба вырезал передачу на Гризманна, а Антуан во второй раз забил. Оправдал свое приобретение? Это, конечно, ироническое вопрос.

Тики-така не дает пока сбоев. Но Кике Сетьен ходит исключительно по лезвию. Несмотря на тот факт, что с той стороны были такие скромные соперники как "Гранада" и "Ибица".

Кубок Испании. Гризманн спасает Барсу от проблем в противостоянии с Ибицей - изображение 3

Кубок Испании. 1/16-я финала
Эйвисса. Estadio Municipal de Can Misses

"Ибица" (ІІІ) – "Барселона" 1:2
Голы: Хави Перес 9 – Антуан Гризманн 72, Антуан Гризманн 90+5

"Ибица": Герман Парреньо, Кике Лопес, Фран Грима, Гонсало де ла Фуэнте, Мигель Нуньес, Мариано Гомес, Хави Лара (Кваси Сибо 77), Хави Перес, Пеп Кабаль (Фран Карбиа 86), Анхель Родадо (Диего Мендоза 72), Рай

"Барселона": Нето – Эктор Фирпо, Клеман Лангле, Серхи Роберто – Нелсон Семеду, Иван Ракитич (Артуро Видаль 81), Френки Де Йонг, Рики Пуч (Артур Рамос 71), Ансу Фати – Антуан Гризманн, Карлес Перес (Хорди Альба 60)

Предупреждения: Кике Лопес 61, Диего Мендоза 77, Кваси Сибо 83, Фран Грима 88, Мигель Нуньес 90+5 - Ансу Фати 90+3

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В статье: Барселона Кубок Испании Кике Сетьен Ибица
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Комментарии (19)
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MES QUE UN CLUB
22.01.2020 в 22:35
Игорёк, ты зачем в спину Вальверде плевал?
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+3
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
22.01.2020 в 22:30
Мне непонятно, откуда у автора отчёта о матче такие фантазии? "Плевали Вальверде в спину..." Это откуда??? Фанаты Реала, может плевали? Так не удивительно...7 последних матчей Реал у Барселоны не выигрывал, при Вальверде изменился баланс побед в класико. Сейчас 96-95 в пользу Барсы. Такие матчи, как ничего не значащий в ЛЧ против Интера и состоящий из одного матча, практически, решающий на непривычном искусственном поле - это две разные вещи. Также, мне не понять, откуда у автора такая ненависть к Барсе лепить эпитеты "позорный" и т.д. Если выдергивать из контекста всей игры отдельные минуты или, даже, целые таймы, то я могу после каждого матча надергать позорные минуты или таймы у Реала...Например, недавний позорный первый тайм против Севильи...Причем, с помощью арбитра....Вобщем, не получилось у автора отчета о матче сформировать негативное мнение по игре Барселоны сегодня... Как ни старался, не удалось...
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+3
-1
oda1979 (Запорожье)
22.01.2020 в 22:21
РМ сейчас тоже страдает на поле..
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+1
-2
Krivbass6 (Кривой Рог)
22.01.2020 в 22:24
18-тая. 0:1
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0
-3
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Барселиниус (землянин)
22.01.2020 в 22:21
Ибицеская сила, блъ...
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+4
0
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MES QUE UN CLUB
22.01.2020 в 22:10
Все молчат и Игорь Семйон не пишет подробности матча
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+3
0
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Spokoyno (Киев)
22.01.2020 в 22:11
Вже надряпав
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+2
0
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Spokoyno (Киев)
22.01.2020 в 22:10
ШО ТО БУЛО?!? Так "дурника" з рикошету отримали, але ледь "відскочили"! І це зважаючи що сумарна трансферна вартість господарів менше ніж вартість того ж Гризмана, де Ліга не здивуюсь, якщо і Фаті. А була чудова можливість застосувати тікі-таку. Суперник на порядок нижче класом і погоджувався побігати... Проте індивідуальні проходи переважали рух м'яча пасами. Антуан перший тайм десь ховався і у кінці матчу його все ж таки суперник згубив
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+3
0
Krivbass6 (Кривой Рог)
22.01.2020 в 22:08
Запашок был.
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0
-3
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MES QUE UN CLUB
22.01.2020 в 22:09
Надо комнату проветрить)))
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+3
0
Krivbass6 (Кривой Рог)
22.01.2020 в 22:26
Вдыхай глубже.
0
-3
nazarkovalchuk (Белая Церковь)
22.01.2020 в 22:05
Сильнейший соперник
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+1
-4
oda1979 (Запорожье)
22.01.2020 в 22:01
Братья Гризманы, Ахтуанг и Антуан???
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0
-3
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MES QUE UN CLUB
22.01.2020 в 22:01
Выражусь словами одного форумчанина: РЖУ НЕ МАГУ. Братья барселонцы, я был занят, игру не смотрел. Расскажите вкратце что это было.
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+3
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
22.01.2020 в 22:14
Привет, друг! Расскажу...Понятное дело, Сетьен не поставил основной состав. Мучения Барсы были с первых минут. Соперник настроился, как на последний и решающий бой.Барса никак не могла укротить мяч на искусственном газоне. Соперник применял тактику мелкого и не только фола. До ответного мяча Барсы это был "автобус" у ворот Ибицы. Правды и в нападение старались убегать. После 1-0, Ибица чудом не забила второй. Во втором тайме замены Барсы сыграли свою роль и Гризманн реализовал два редких шанса. Как по мне, Сетьен их загонял на тренировках. Барса не выглядела свежей. После смены Вальверде, Сетьен отменил все выходные и были дни, что давал по две тренировки в день, чего давно не было при Вальверде. Голы можно увидеть в ютуб по поиску: UD Ibiza Eivissa vs Barcelona 1-2 - All Goals & Highlights - 22/01/2020
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+3
-1
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MES QUE UN CLUB
22.01.2020 в 22:30
Спасибо. А по поводу тренировок мне тоже кажется, что тренер немного перестарался. Это ведь не предсезонка.
+3
-1
AndroNik (Миколаїв)
22.01.2020 в 22:31
Ну, дивлячись кого. Лобуряку Роберто? Так його і треба ганяти. А ось Фаті живчик, молодець.
+1
0
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Maldini (Киев)
22.01.2020 в 23:05
Откуда вам известно ,что Сетьен делал по две тренировки.он что вам докладывал?!Не смотрел этот матч и не жалею,кого и что смотреть?!Основные матчи для Барсы впереди!Месси не хочет играть:первый тайм ходит.кофе пьёт,а второй сделает пару проходов и гол готов,или сам забивает или такой пас отдаст,что невозможно не забить!Скоро Барса совсем развалится с уходом Пике,Бускетса,Суареса и Месси!
+2
-2
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MES QUE UN CLUB
22.01.2020 в 23:25
Для особо «одарённых» объясняю. Сетьену докладывать о тренировках нет нужды. Есть Barca TV и много других источников/каналов, где можно не просто узнать но и посмотреть тренировки, различные шоу/игры соучастием игроков Барсы. Жизнь Барсы вне стадиона послушать экспертов и многое другое. Возможно у тебя нет возможности всё это видеть, потому и думаешь ты и другие (умники), что Дариан придумывает всё это.
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