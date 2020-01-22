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Бэйл прервал голевую засуху, забив впервые с октября

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Бэйл прервал голевую засуху, забив впервые с октября
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Сегодня мадридский "Реал" играет в кубке Испании против "Унионистаса". Первый гол встречи сумел забить Гарет Бэйл.

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Данный гол для валлийца очень важен - он впервые с октября месяца сумел забить. Тогда он поразил ворота сборной Уэльса в отборочном матче к Евро-2020.

А за "Реал" свой последний точный удар он нанес еще в сентябре. Тогда он огорчил "Вильярреал" и принес "сливочным" ничью.

Ранее агент Гарет исключил возможность его аренды.

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В статье: Гарет Бэйл Реал (Мадрид)
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