Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бэйл прервал голевую засуху, забив впервые с октября
Теперь разыграется
Сегодня мадридский "Реал" играет в кубке Испании против "Унионистаса". Первый гол встречи сумел забить Гарет Бэйл.
Данный гол для валлийца очень важен - он впервые с октября месяца сумел забить. Тогда он поразил ворота сборной Уэльса в отборочном матче к Евро-2020.
А за "Реал" свой последний точный удар он нанес еще в сентябре. Тогда он огорчил "Вильярреал" и принес "сливочным" ничью.
Ранее агент Гарет исключил возможность его аренды.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...