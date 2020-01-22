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Не курорт на Ибице. Ибица - Барселона 1:2. обзор матча и видео голов

Испания
(1 голосов)

Ибица - Барселона ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 22/01/2020 ⋇ Кубок Испании на UA-Футбол

Не курорт на Ибице. Ибица - Барселона 1:2. обзор матча и видео голов
UA-Футбол
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"Барселоне" было непросто в матче 1/16-й финала Кубка Испании на поле "Ибицы". Скромный соперник хорошо настроился на поединок и дал достойный бой грозному оппоненту. Выиграл первый тайм и держался большую часть второго. Но потом пропустил от Гризманна, после чего позволил фавориту закрыть дело еще в основное время – 1:2.

Смотрите видеообзор поединка Кубка Испании "Ибица" - "Барселона".

Кубок Испании. 1/16-я финала
Эйвисса. Estadio Municipal de Can Misses

"Ибица" (ІІІ) – "Барселона" 1:2
Голы: Хави Перес 9 – Антуан Гризманн 72, Антуан Гризманн 90+5

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