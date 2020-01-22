Не курорт на Ибице. Ибица - Барселона 1:2. обзор матча и видео голов

"Барселоне" было непросто в матче 1/16-й финала Кубка Испании на поле "Ибицы". Скромный соперник хорошо настроился на поединок и дал достойный бой грозному оппоненту. Выиграл первый тайм и держался большую часть второго. Но потом пропустил от Гризманна, после чего позволил фавориту закрыть дело еще в основное время – 1:2.

Смотрите видеообзор поединка Кубка Испании "Ибица" - "Барселона".

Кубок Испании. 1/16-я финала

Эйвисса. Estadio Municipal de Can Misses