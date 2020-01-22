Кубок Испании. Реал одолевает аутсайдера Сегунды Б. Невзрачно

Зинедин Зидан не верил в своих дублеров? Применил ротацию, но не слишком широкую – Начо, Ареола и Хамеса разве что можно определить как запасных, да и то – неглубоких. Несмотря на то, что по ту сторону футбольного поля расположился один из аутсайдеров Сегунды Б.

И хотя "Реал" победил, говорить о том, что матч подарил болельщикам мадаридцев удовольствие, вряд ли можно. Невзрачно – так нужно характеризовать действия мадридцев.

Невзрачным был первый гол от Гарета Бэйла, второй гол, несмотря на старания Браима Диаса, вообще записали на защитника "Саламанки". А у ворот Ареола, между прочим, тоже было жарко.

Во-первых, Альваро Ромеро в начале второго тайма забил красавец гол. Во-вторых, у одного только Карлоса де ла Нева были два качественные момента. А еще не забываем об ударе Гонгора издалека в первом тайме. Зидан в этом матче играл с огнем.

Конечно, болельщики "сливочных" могут заметить, что мадридцам помог относительно быстрый гол, и дальше команда уже действовала по счету. Но... Это из-за счета Хамес Родригес не реализовал два момента? В одном попал в перекладину, в другом не пробил мимо вратаря с убойной позиции. Это из-за счет промахивался Карим Бензема из выгодных положений? Из-за счета Винисиус не расстрелял голкипера, а Лука Йович не добил с нескольких метров? Вероятно что нет... Только Браим Диас отчаянно ухватился за возможность заявить о себе, хотя вряд ли это поможет молодому испанцу избежать аренды. Даже несмотря на классный удар в стойку в конце поединка и третий командный гол "Реала".

В целом же это была невзрачная игра, невзрачная.

Кубок Испании. 1/16-я финала

Саламанка. "Pistas del Helmántico"

"Унионистас де Салманка" (ІІІ) – "Реал" 1:3

Голы: Альваро Ромеро 57 - Гарет Бэйл 18, Хуан Гонгора 67 (автогол), Браим Диас 90+2

"Саламанка": Брайс Перейро, Хосе Анхель, Айозе Пласерес (Матье Амозу 87), Хуан Гонгора, Давид Гальего, Хави Навас (Диегуито 80), Похо, Карлос де ла Нава, Гиль Андрес, Иньиго Зубири, Иван Гарридо (Альваро Ромеро 55)

"Реал": Альфонс Ареола – Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Начо, Марсело – Феде Вальверде, Карлос Каземиро, Хамес Родригес (Иско 80) – Гарет Бэйл (Браим Диас 53), Карим Бензема (Лука Йович 73), Винисиус Жуниор

Предупреждение: Альваро Ромеро 68