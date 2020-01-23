Визитка Браима Диаса. Саламанка - Реал 1:3. Обзор матча и видео голов

"Реал" провел матч не идеально, хотя, в принципе, и до волнения не доводил. Несколько минут в поединке держался счет 1:1, но только пока за дело не взялся Браим Диас.

Второй гол "Реала" записали как автогол соперника, но это следствие стараний молодого игрока. А третий – уже целиком и полностью его заслуга.

Смотрите видеообзор матча Кубка Испании "Саламанка" - "Реал".

Кубок Испании. 1/16-я финала

Саламанка. "Pistas del Helmántico"