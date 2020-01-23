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Визитка Браима Диаса. Саламанка - Реал 1:3. Обзор матча и видео голов

Испания
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Саламанка - Реал ⋉ 1:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 22.01.2020 ⋇ Кубок Испании на UA-Футбол

Визитка Браима Диаса. Саламанка - Реал 1:3. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
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"Реал" провел матч не идеально, хотя, в принципе, и до волнения не доводил. Несколько минут в поединке держался счет 1:1, но только пока за дело не взялся Браим Диас.

Второй гол "Реала" записали как автогол соперника, но это следствие стараний молодого игрока. А третий – уже целиком и полностью его заслуга.

Смотрите видеообзор матча Кубка Испании "Саламанка" - "Реал".

Кубок Испании. 1/16-я финала
Саламанка. "Pistas del Helmántico"

"Унионистас де Салманка" (ІІІ) – "Реал" 1:3
Голы: Альваро Ромеро 57 - Гарет Бэйл 18, Хуан Гонгора 67 (автогол), Браим Диас 90+2

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В статье: Кубок Испании Реал (Мадрид)
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