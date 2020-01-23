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Сетьен и Зидан прокомментировали состояние полей в матчах Кубка Испании

Испания
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Сетьен и Зидан прокомментировали состояние полей в матчах Кубка Испании
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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан подвел итоги матча с "Унионистасом" (3:1) в рамках 1/16 финала Кубка Испании. Новый наставник "Барселоны" Кике Сетьен также прокомментировал волевую победу своей команды над "Ибицей" на сложном газоне (1:2). Цитирует специалистов Marca и El Chiringuito.

"Непростой поединок, но все в порядке. Мы играли не слишком хорошо из-за поля, оно мешало нам делать то, что мы запланировали. "Реал" приехал сюда, чтобы добиться выхода в 1/8 финала, и мы сделали это. Сегодня футболисты отдали на поле все, что могли. Теперь думаем о следующей стадии", – сказал Зидан.

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"Сегодня я бы предпочел, чтобы все было сделано иначе. Однако на таком газоне играть было трудно. Соперник интенсивно и агрессивно действовал в обороне, было нелегко. Сделаем выводы, проанализируем встречу", – отметил Сетьен.

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В статье: Зинедин Зидан Барселона Кубок Испании Реал (Мадрид) Кике Сетьен
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