Сетьен и Зидан прокомментировали состояние полей в матчах Кубка Испании

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан подвел итоги матча с "Унионистасом" (3:1) в рамках 1/16 финала Кубка Испании. Новый наставник "Барселоны" Кике Сетьен также прокомментировал волевую победу своей команды над "Ибицей" на сложном газоне (1:2). Цитирует специалистов Marca и El Chiringuito.

"Непростой поединок, но все в порядке. Мы играли не слишком хорошо из-за поля, оно мешало нам делать то, что мы запланировали. "Реал" приехал сюда, чтобы добиться выхода в 1/8 финала, и мы сделали это. Сегодня футболисты отдали на поле все, что могли. Теперь думаем о следующей стадии", – сказал Зидан.