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Нето пропустит ближайшие матчи Барселоны из-за травмы

Испания
(1 голосов)

Голкипер получил повреждение в столкновении с игроком Ибицы

Нето пропустит ближайшие матчи Барселоны из-за травмы
Новина українською

Вратарь "Барселоны" Нето получил травму лодыжки, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

Голкипер получил травму в матче 1/16 финала Кубка Испании с "Ибицой" (2:1) в столкновении с партнёром по команде Клеманом Лангле и соперником. Сроки восстановления бразильца не уточняются.

В нынешнем сезоне 30-летний вратарь принял участие в одном матче чемпионата Испании, в котором пропустил два гола. Контракт голкипера с каталонским клубом действует до лета 2023 года.

"Барселона", набрав 43 очка, лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании. Следующий матч клуб проведёт 25 января на выезде с "Валенсией".

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В статье: Барселона Нето
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Комментарии (2)
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MES QUE UN CLUB
23.01.2020 в 18:13
Да он в любом случае пропустил бы следующие матчи, потому что Марко вернулся. Скорейшего восстановления!
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
23.01.2020 в 18:54
Привет, друг! Спасибо тебе. вчера, на соседней "ветке" ты объяснил одному мальцу откуда мы знаем про то, что Сетьен даёт Барсе усиленные тренировки. Сегодня тоже в исп. СМИ было на эту тему. С 12 января у игроков Барсы не было полноценного дня отдыха. Даже в день матча с Гранадой была утренняя тренировка... И сегодня утром тренировка... Думаю, он знает, что делает... Посмотрим...
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