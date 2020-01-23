  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Валенсия может подписать Отаменди
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Валенсия может подписать Отаменди

Испания
(1 голосов)

Возможная сумма трансфера пока не сообщается

Валенсия может подписать Отаменди
Новина українською

Защитник "Манчестер Сити" Николас Отаменди межет вернуться в Испанию.

По информации Mirror, "Валенсия" проявляет интерес к 31-летнему аргентинцу. Испанский клуб в ближайшее время намерен провести переговоры о покупке игрока.

Отметим, что Отаменди ранее защищал цвета "Валенсии" в сезоне 14/15.

В текущем сезоне АПЛ аргентинец в составе "Манчестер Сити" провел 15 матчей и забил 2 мяча.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Николас Отаменди Валенсия (Испания) Манчестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...