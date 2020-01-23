Валенсия может подписать Отаменди

Защитник "Манчестер Сити" Николас Отаменди межет вернуться в Испанию.

По информации Mirror, "Валенсия" проявляет интерес к 31-летнему аргентинцу. Испанский клуб в ближайшее время намерен провести переговоры о покупке игрока.

Отметим, что Отаменди ранее защищал цвета "Валенсии" в сезоне 14/15.

В текущем сезоне АПЛ аргентинец в составе "Манчестер Сити" провел 15 матчей и забил 2 мяча.