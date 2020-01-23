Испания
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Валенсия может подписать Отаменди
Возможная сумма трансфера пока не сообщается
Защитник "Манчестер Сити" Николас Отаменди межет вернуться в Испанию.
По информации Mirror, "Валенсия" проявляет интерес к 31-летнему аргентинцу. Испанский клуб в ближайшее время намерен провести переговоры о покупке игрока.
Отметим, что Отаменди ранее защищал цвета "Валенсии" в сезоне 14/15.
В текущем сезоне АПЛ аргентинец в составе "Манчестер Сити" провел 15 матчей и забил 2 мяча.
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