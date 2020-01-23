  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Мадрид ликует: Эден Азар приступил к тренировкам
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мадрид ликует: Эден Азар приступил к тренировкам

Испания
(1 голосов)

Возможно, к концу сезона будет показывать игру, которую от него ждут

Мадрид ликует: Эден Азар приступил к тренировкам
UA-Футбол
Новина українською

Эден Азар, в ноябре прошлого года, получил травму, которая вывела его из строя на долгий срок. Однако, его возвращение близко.

Читайте такжеАзар: Я не буду лгать, у меня был лишний вес при переходе в Реал, но если я в отпуске, то я в отпуске!

Как сообщает AS, бельгиец уже приступил к тренировкам. Он работает индивидуально, однако ему разрешили занятия с мячем.

Есть большая вероятность, что он будет готов к матчу против "Атлетико". Очередное мадридское дерби, но уже в рамках чемпионата, состоится 1-го февраля.

Напомним, что бельгиец летом был подписан "Реалом" за 100 миллионов. В 13-ти матчах этого сезона он забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эден Азар Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...