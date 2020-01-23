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Мадрид ликует: Эден Азар приступил к тренировкам
Возможно, к концу сезона будет показывать игру, которую от него ждут
Эден Азар, в ноябре прошлого года, получил травму, которая вывела его из строя на долгий срок. Однако, его возвращение близко.
Как сообщает AS, бельгиец уже приступил к тренировкам. Он работает индивидуально, однако ему разрешили занятия с мячем.
Есть большая вероятность, что он будет готов к матчу против "Атлетико". Очередное мадридское дерби, но уже в рамках чемпионата, состоится 1-го февраля.
Напомним, что бельгиец летом был подписан "Реалом" за 100 миллионов. В 13-ти матчах этого сезона он забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.
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