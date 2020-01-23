Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
AS: Мадридский Реал подписал 19-летнего форварда Малаги
И сразу отправил в аренду
Мадридский "Реал" пополнил свой состав испанским игроком Уго Вальехо. Об этом сообщает AS.
Контракт был подписан до лета 2023 года. Уже завтра об этом должно быть объявлено официально. До конца сезона Вальехо будет играть за "Депортиво" на правах аренды.
В текущем сезоне он провел на поле лишь 285 минут. Уго попал в немилость тренерского штаба "Малаги" после того, как дважды отказался продлевать контракт.
Напомним, что в начале этой недели "Реал" официально подписал бразильца Рейньера.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...