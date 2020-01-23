AS: Мадридский Реал подписал 19-летнего форварда Малаги

Мадридский "Реал" пополнил свой состав испанским игроком Уго Вальехо. Об этом сообщает AS.

Контракт был подписан до лета 2023 года. Уже завтра об этом должно быть объявлено официально. До конца сезона Вальехо будет играть за "Депортиво" на правах аренды.

В текущем сезоне он провел на поле лишь 285 минут. Уго попал в немилость тренерского штаба "Малаги" после того, как дважды отказался продлевать контракт.

Напомним, что в начале этой недели "Реал" официально подписал бразильца Рейньера.