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Уже традиция: Бэйл повредил лодыжку в кубковом матче

Испания
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Гарет вновь взялся за свое

Уже традиция: Бэйл повредил лодыжку в кубковом матче
UA-Футбол
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Вчера мадридский "Реал" одержал не саму легкую победу в кубке Испании. Однако после матча не все остались довольны.

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По данным AS, в игре лодыжку повредил Гарет Бэйл. Чтобы избежать серьезной травмы, Зидан сразу его заменил. Пока неизвестно, сколько именно пропустит футболист. Данный инцидент прокомментировал главный тренер.

"Я не думаю, что у него серьезная травма. Подробнее мы сможет узнать лишь завтра. Могу сказать, что он не мог продолжать игру", - приводит его слова AS.

Ранее сообщалось, что другой футболист "Реала" приступил к тренировкам.

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В статье: Гарет Бэйл Реал (Мадрид)
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