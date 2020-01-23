Уже традиция: Бэйл повредил лодыжку в кубковом матче

Вчера мадридский "Реал" одержал не саму легкую победу в кубке Испании. Однако после матча не все остались довольны.

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По данным AS, в игре лодыжку повредил Гарет Бэйл. Чтобы избежать серьезной травмы, Зидан сразу его заменил. Пока неизвестно, сколько именно пропустит футболист. Данный инцидент прокомментировал главный тренер.

"Я не думаю, что у него серьезная травма. Подробнее мы сможет узнать лишь завтра. Могу сказать, что он не мог продолжать игру", - приводит его слова AS.

Ранее сообщалось, что другой футболист "Реала" приступил к тренировкам.