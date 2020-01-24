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Диего Симеоне в роли шута. Атлетико вылетает из Кубка Испании от Культурал Леонезы

Испания
(2 голосов)

Настоящая кубковая сказка

Диего Симеоне в роли шута. Атлетико вылетает из Кубка Испании от Культурал Леонезы
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Диего Симеоне взглянул на проблемы, которые создавали себе "Барса" и "Реал" в кубковых матчах против скромных соперников, иронически улыбнулся и тихонько покрутил пальцем у виска. Но не знал тренер "Атлетико", что по итогам раунда 1/16-й финала шутом будет именно он.

Ибо "Реал" и "Барса" хоть и с проблемами, но прошли дальше, а "Атлетико" вылетел от "Культурал Леонезы", представляющий Сегунду Б. Мадридцы, выступая почти основным составом, долго запрягали, и только в середине второго тайма распечатала ворота дерзкого оппонента. Но удержать нужный счет не смогли, хотя всеми фибрами хотели как можно быстрее закрыть вопрос о победителе.

Пропустив на 83-й минуте, "Атлетико" не пришел в себя и в добавленное время. Вскоре после мини-перерыва усилиями Гудино и Бенито во второй раз забила "Леонеза". Первый филигранно точно отпасовал партнеру, второй безупречно пробил. И хотя "Атлетико" бросился спасать положение, отмыть пятно уже не удалось – "матрасники" бесславно покидают турнир.

А мы все о "Барсе" да о "Реале". "Атлетико" – вот у кого действительно проблемы.

"Культурал Леонеза" (ІІІ) – "Атлетико" 2:1 (д.в.)
Голы: Хулен Кастанеда 83, Серхио Бенито 108 – Анхель Корреа 67

Диего Симеоне в роли шута. Атлетико вылетает из Кубка Испании от Культурал Леонезы - изображение 1
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В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Кубок Испании
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Комментарии (1)
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MES QUE UN CLUB
24.01.2020 в 01:10
Мда...... Понравилось последнее предложение отчёта. Не серьезно отнеслись к соперникам лидеры Ла Лиги и действительно мучались, а не играли. Симеоне вообще импотентом стал, а ведь совсем недавно яйцами хвастался, якобы руками не обхватишь, такие большие.
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