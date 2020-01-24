Диего Симеоне в роли шута. Атлетико вылетает из Кубка Испании от Культурал Леонезы

Диего Симеоне взглянул на проблемы, которые создавали себе "Барса" и "Реал" в кубковых матчах против скромных соперников, иронически улыбнулся и тихонько покрутил пальцем у виска. Но не знал тренер "Атлетико", что по итогам раунда 1/16-й финала шутом будет именно он.

Ибо "Реал" и "Барса" хоть и с проблемами, но прошли дальше, а "Атлетико" вылетел от "Культурал Леонезы", представляющий Сегунду Б. Мадридцы, выступая почти основным составом, долго запрягали, и только в середине второго тайма распечатала ворота дерзкого оппонента. Но удержать нужный счет не смогли, хотя всеми фибрами хотели как можно быстрее закрыть вопрос о победителе.

Пропустив на 83-й минуте, "Атлетико" не пришел в себя и в добавленное время. Вскоре после мини-перерыва усилиями Гудино и Бенито во второй раз забила "Леонеза". Первый филигранно точно отпасовал партнеру, второй безупречно пробил. И хотя "Атлетико" бросился спасать положение, отмыть пятно уже не удалось – "матрасники" бесславно покидают турнир.

А мы все о "Барсе" да о "Реале". "Атлетико" – вот у кого действительно проблемы.