  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Ответственность за это – на Симеоне. Культурал Леонеза – Атлетико 2:1. Обзор матча и видео голов
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ответственность за это – на Симеоне. Культурал Леонеза – Атлетико 2:1. Обзор матча и видео голов

Испания
(1 голосов)

Диего уже прокомментировал провал

Ответственность за это – на Симеоне. Культурал Леонеза – Атлетико 2:1. Обзор матча и видео голов
Новина українською

"Атлетико" проиграл клубу из 3-й лиги… Интересно, что после прошлого такого поражения "матрасников", команду возглавил Симеоне. Сам Диего прекрасно разложил поединок по полочкам (цитирует Marca):

"Я всегда хочу работать здесь. Серии пенальти, овертаймы в ЛЧ – это меня не изменило. Ничего не изменится и после этого вылета. У меня хорошая команда, результаты скоро придут. Нам не хватало завершения. У Витоло были моменты, Сауль бил головой, Парти… Их голкипер сегодня был бесподобен. Соперник играл смело, провел отличный матч, мы не смогли забить. Ответственность за это поражение лежит исключительно на мне".

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка Испании "Культурал Леонеза" – "Атлетико".

Кастилия-Леон. "Эстадио Рейно де Леон".

"Культурал Леонеза" – "Атлетико" 2:1 (д.в.)

Голы: Хулен Кастанеда (83), Серхио Бенито (108) – Анхель Корреа (67)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Кубок Испании Культурал Леонеза
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...