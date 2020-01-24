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Ответственность за это – на Симеоне. Культурал Леонеза – Атлетико 2:1. Обзор матча и видео голов
Диего уже прокомментировал провал
"Атлетико" проиграл клубу из 3-й лиги… Интересно, что после прошлого такого поражения "матрасников", команду возглавил Симеоне. Сам Диего прекрасно разложил поединок по полочкам (цитирует Marca):
"Я всегда хочу работать здесь. Серии пенальти, овертаймы в ЛЧ – это меня не изменило. Ничего не изменится и после этого вылета. У меня хорошая команда, результаты скоро придут. Нам не хватало завершения. У Витоло были моменты, Сауль бил головой, Парти… Их голкипер сегодня был бесподобен. Соперник играл смело, провел отличный матч, мы не смогли забить. Ответственность за это поражение лежит исключительно на мне".
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка Испании "Культурал Леонеза" – "Атлетико".
Кастилия-Леон. "Эстадио Рейно де Леон".
"Культурал Леонеза" – "Атлетико" 2:1 (д.в.)
Голы: Хулен Кастанеда (83), Серхио Бенито (108) – Анхель Корреа (67)