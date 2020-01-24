Ответственность за это – на Симеоне. Культурал Леонеза – Атлетико 2:1. Обзор матча и видео голов

"Атлетико" проиграл клубу из 3-й лиги… Интересно, что после прошлого такого поражения "матрасников", команду возглавил Симеоне. Сам Диего прекрасно разложил поединок по полочкам (цитирует Marca):

"Я всегда хочу работать здесь. Серии пенальти, овертаймы в ЛЧ – это меня не изменило. Ничего не изменится и после этого вылета. У меня хорошая команда, результаты скоро придут. Нам не хватало завершения. У Витоло были моменты, Сауль бил головой, Парти… Их голкипер сегодня был бесподобен. Соперник играл смело, провел отличный матч, мы не смогли забить. Ответственность за это поражение лежит исключительно на мне".