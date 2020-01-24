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Де Йонг: У Сетьена такие же идеи, как и у Вальверде – Кике не запросил от меня ничего конкретного
Френки прокомментировал смену тренера
Хавбек "Барселоны" Френки Де Йонг придерживается мнения, что с момента рокировки на тренерском мостике "сине-гранатовых", в команде произошло не так уж и много изменений. Цитирует голландца AS и Marca.
"Сетьен изменил только мелкие детали, но цель осталась прежней – владеть мячом. Пока Кике не запросил от меня ничего конкретного. У него такие же идеи, как и у Вальверде – придерживаться стиля владения "Барселоны".
"Мне кажется, я легко адаптировался. Сейчас я счастлив, но знаю, что могу добиться еще большего успеха. "Барселона" будет становиться лучше в течение сезона. Какой бы трофей я выбрал, если бы можно было выиграть только один? Лига чемпионов. Вообще, хочется выиграть все кубки".
82.6% - @Barcelona’s Quique Setién has become the second manager with the highest possession figure in a @LaLigaEN game since at least 2005/06, after Pep Guardiola (84% vs Racing de Santander in 2011 and 83.9% vs Levante in 2011). Premiere. pic.twitter.com/A5FSdHyGCn— OptaJose (@OptaJose) January 19, 2020