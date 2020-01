Де Йонг: У Сетьена такие же идеи, как и у Вальверде – Кике не запросил от меня ничего конкретного

Хавбек "Барселоны" Френки Де Йонг придерживается мнения, что с момента рокировки на тренерском мостике "сине-гранатовых", в команде произошло не так уж и много изменений. Цитирует голландца AS и Marca.

82.6% - @Barcelona’s Quique Setién has become the second manager with the highest possession figure in a @LaLigaEN game since at least 2005/06, after Pep Guardiola (84% vs Racing de Santander in 2011 and 83.9% vs Levante in 2011). Premiere. pic.twitter.com/A5FSdHyGCn