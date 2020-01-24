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Де Йонг: У Сетьена такие же идеи, как и у Вальверде – Кике не запросил от меня ничего конкретного

Испания
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Френки прокомментировал смену тренера

Де Йонг: У Сетьена такие же идеи, как и у Вальверде – Кике не запросил от меня ничего конкретного
Новина українською

Хавбек "Барселоны" Френки Де Йонг придерживается мнения, что с момента рокировки на тренерском мостике "сине-гранатовых", в команде произошло не так уж и много изменений. Цитирует голландца AS и Marca.

"Сетьен изменил только мелкие детали, но цель осталась прежней – владеть мячом. Пока Кике не запросил от меня ничего конкретного. У него такие же идеи, как и у Вальверде – придерживаться стиля владения "Барселоны".

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"Мне кажется, я легко адаптировался. Сейчас я счастлив, но знаю, что могу добиться еще большего успеха. "Барселона" будет становиться лучше в течение сезона. Какой бы трофей я выбрал, если бы можно было выиграть только один? Лига чемпионов. Вообще, хочется выиграть все кубки".

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В статье: Лига чемпионов Барселона Федерико Вальверде Кике Сетьен Френки де Йонг
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