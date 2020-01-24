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Валенсия - Барселона. Где и когда смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Валенсия - Барселона: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.01.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
В первом круге между этими командами борьбы не получилось. "Барселона" эффектно отомстила "Валенсии" за поражение в финале последнего Кубка Испании, совершив разгром. Но отчетный поединок ожидается другим.
Ведь у "Барселоны" сменился тренер, а "Валенсия" после довольно неплохого первого круга снова находится в поисках своей игры. Этот матч – центральное событие 21-го тура Ла Лиги.
Матч состоится 25-го января 2020-го года в 17:00. Текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз поединка – от Игоря Семйона в разделе "Испания".
Видеотрансляция состоится на телеканале "Футбол 2". В Интернете легальную видеотрансляцию матча можно посмотреть на OTT платформах Oll.tv и MEGOGO.
Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги "Валенсия" - "Барселона"?
- Беларусь - Setanta Sports 1,
- Канада - beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada;
- Чехия - Digi Sport 3, DIGI GO;
- Венгрия - Spíler2;
- Румыния - Digi Sport 2 Romania, Look Plus, Telekom Sport 1 Romania;
- Испания - Movistar +, Mitele Plus, Movistar Laliga.
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
- Найдите иконку и нажмите на неё.
- Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.