  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Валенсия - Барселона. Где и когда смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Валенсия - Барселона. Где и когда смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания
(1 голосов)

Валенсия - Барселона: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.01.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Валенсия - Барселона. Где и когда смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
UA-Футбол
Новина українською

В первом круге между этими командами борьбы не получилось. "Барселона" эффектно отомстила "Валенсии" за поражение в финале последнего Кубка Испании, совершив разгром. Но отчетный поединок ожидается другим.

Ведь у "Барселоны" сменился тренер, а "Валенсия" после довольно неплохого первого круга снова находится в поисках своей игры. Этот матч – центральное событие 21-го тура Ла Лиги.

Матч состоится 25-го января 2020-го года в 17:00. Текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз поединка – от Игоря Семйона в разделе "Испания".

Видеотрансляция состоится на телеканале "Футбол 2". В Интернете легальную видеотрансляцию матча можно посмотреть на OTT платформах Oll.tv и MEGOGO.

Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги "Валенсия" - "Барселона"?

  • Беларусь - Setanta Sports 1,
  • Канада - beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada;
  • Чехия - Digi Sport 3, DIGI GO;
  • Венгрия - Spíler2;
  • Румыния - Digi Sport 2 Romania, Look Plus, Telekom Sport 1 Romania;
  • Испания - Movistar +, Mitele Plus, Movistar Laliga.

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
Как смотреть видеотрансляцию на 1xBet?
  1. Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
  2. Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
  3. Найдите иконку и нажмите на неё.
  4. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Валенсия (Испания) Барселона Чемпионат Испании Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...