Валенсия - Барселона. Где и когда смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

В первом круге между этими командами борьбы не получилось. "Барселона" эффектно отомстила "Валенсии" за поражение в финале последнего Кубка Испании, совершив разгром. Но отчетный поединок ожидается другим.

Ведь у "Барселоны" сменился тренер, а "Валенсия" после довольно неплохого первого круга снова находится в поисках своей игры. Этот матч – центральное событие 21-го тура Ла Лиги.

Матч состоится 25-го января 2020-го года в 17:00. Текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз поединка – от Игоря Семйона в разделе "Испания".

Видеотрансляция состоится на телеканале "Футбол 2". В Интернете легальную видеотрансляцию матча можно посмотреть на OTT платформах Oll.tv и MEGOGO.

Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги "Валенсия" - "Барселона"?