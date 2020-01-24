Официально: Реал досрочно завершил аренду хавбека в АПЛ и отдал футболиста в Гранаду

Мадридский "Реал" достиг договоренности с "Вулверхэмптоном" касательно арендного соглашения Хесуса Вальехо – 23-летний испанец вернулся обратно в столицу Испании, как сообщает пресс-служба "сливочных".

Из Мадрида Вальехо отправился в другую аренду – в "Гранаду". Испанский защитник проведет остаток сезона в стане "насридов" (аренда рассчитана до 30 июня 2020 года), об этом стало известно из Твиттера испанского клуба.

#BienvenidoVallejo |



???? @JesusVallejo se incorpora al #Granada.



???? Llega como cedido hasta junio de 2020.



???? Será presentado el próximo lunes.



????????‍♂️ Entrena esta mañana en Barcelona con sus compañeros.#EternaLucha — Granada C.F. ❤️⚪️ (@GranadaCdeF) January 24, 2020

В составе "волков" Хесус сыграл 7 поединков, результативных действий на счету Вальехо нет. Основная причина подобной смены клуба – именно отсутствие стабильной игровой практики в Англии.