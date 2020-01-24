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(Анти) Герой футбольного дня. Диего Симеоне

Испания
(1 голосов)

По итогам матча против Культур Леонезы

(Анти) Герой футбольного дня. Диего Симеоне
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Какая ирония судьбы... Каденция Диего Симеоне началась в декабре 2011-го, вскоре после того, как "Атлетико" Гойо Мансано вылетел из Кубка Испании после поражения на "Висенте Кальдерон" от в то время представителя Сегунды В "Альбасете". Болельщики мадридцев пережили тогда одну из худших ночей в своей истории любви к команде, но, как оказалось, это было падение перед золотой эрой.

(Анти) Герой футбольного дня. Диего Симеоне - изображение 1

Потому как приход Диего Симеоне полностью изменил команду. В течение восьми лет "Атлетико" обрастал мышцами и стал грозной силой в Ла Лиге и Европе, которая, в частности, сумела остановить, казалось бы, вечную гегемонию в новейшей истории испанского футбола "Барселоны" и "Реала". И вот января 2020-го... Футбольная Испания стоит на ушах, увешанная объявлениями о том, что круг замкнулся.

Поражение от "Культурал Леонезы" даже несчастным случаем обозвать нельзя. Это скорее проявление беспомощности Диего Симеоне и его подопечных. Он выставил основной состав и в течение матча активно варьировал как тактической схемой, так и кадровым построением. С 4-3-3 "Атлетико" перестраивался на 4-4-2 и наоборот. Корреа, Жоау Феликсом и Витоло со старта формировали линию нападения, освобождая фланги для забегов Арьясу и Ману Санчесу. Впоследствии Корреа играл на правом фланге, Льоренте выдвинулся вперед, а еще позже схема превратилась в 4-4-2. Вправо ушел Сауль, Витоло действовал слева, а Корреа с Феликсом – впереди. Во втором тайме дебютировал Сапоньич и помог команде забить. Диего Симеоне продолжал поиски, но наткнулся на непроходимый барьер.

(Анти) Герой футбольного дня. Диего Симеоне - изображение 2

К чему все эти разговоры о тактике? Да к тому, чтобы понять, что это не был провал на пустом месте. Диего Симеоне, как и всегда, дирижировал этим ансамблем, требовал музыки, но инструменты выдавали только звуки потертой пластинки.

Что-то не так в мадридском коллективе. И, возможно, круг действительно замкнется и в новом сезоне у руля "Атлетико" мы увидим нового тренера…

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В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне герой футбольного дня
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