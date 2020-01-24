Лунин и компания. Из футболистов Реала, отданных в аренду, можно сформировать целую команду. Как бы она играла?

На кубковый матч с "Саламанкой" Зинедин Зидан выставил основной состав, но результат сделал футболист, вышедший со скамейки запасных. Футболист, которого "сватают" в аренду – Браими Диас. Если молодой испанец действительно будет отдан "Бетису" в займы, как об этом говорят, то и без того огромная армия мадридских игроков в аренде расширится.

В текущем сезоне 14 игроков "Реала" выступают за пределами "Сантьяго Бернабеу". Представительство очень разношерстное – от сына главного тренера Люки Зидана и до футболиста, побившего с Зищу горшки, но подающего большие надежды.

Мартин Эдегор ныне один из лучших не только в "Реал Сосьедаде", но и в Ла Лиге в целом. Он самый дорогой среди игроков "Реала" в аренде (50 млн. евро), но у него еще раньше сложились не совсем хорошие отношения с Зинедином Зиданом. Ашраф Хакими продуктивно выступает в "Боруссии", а Регилон – в "Севильи". Это футболисты, которые уже сейчас могли бы усилить главную мадридской команды, хотя от дефицита фланговых защитников "сливочные" не страдают. Даже наоборот: только этой зимой в "Баварию" был отдан еще один фулбек Альваро Одриосола.

Если говорить о тех, кто в первой половине сезона наибольше играл за команду-арендатора в чемпионате, то это Люка Зидан с 22-я матчами в "Расинге" и Оскар Родригес с 19-ю матчами в "Леганесе" (по состоянию на 24.01.2020). А вот Хесус Вальехо сыграл в "Вулверхемптоне" всего два поединка, хотя в заявку попадал двенадцать раз. Андрей Лунин только после повторной аренды в "Овьедо" начал играть в чемпионате, хотя и в низшем дивизионе. Мартин Эдегор, Оскар Родригес и Борха Майораль ("Леванте") – самые результативные отданные "Реалом" в аренду футболисты – по четыре гола в чемпионате. Центрбэк Хави Санчес из "Вальядолида" – самый дешевый с ценником в 1,5 млн. евро. Мартин Эдегор – самый дорогой с ценой в 50 млн. Более половины отданных в этом сезоне "Реалом" в аренду игроков стоят десять или больше миллионов евро по оценкам transfermarkt.

Символическая сборная игроков "Реала" в аренде:

Андрей Лунин - Альваро Одриосола, Хесус Вальехо, Хави Санчес, Серхио Регилон - Дани Себальос - Такефуса Куба, Мартин Эдегор, Оскар Родригес, Ашраф Хакими - Борха Майораль

Резерв: Люка Зидан, Альберто Соро, Хорхе де Фрутос.

Интересно, за что смогла бы бороться такая команда?