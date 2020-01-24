Барселона хочет подписать Эриксена

"Барселона" нацелилась на приобретение полузащитника "Тоттенхэм Хотспур" Кристиана Эриксена, сообщает Sky Sports.

Англичане хотят перехватить игрока у миланского "Интера". Нерадзурри согласовали с датчанином условия личного контракта, а сегодня, 24 января, стало известно, что была также достигнута договорённость с "Тоттенхэмом" о сумме трансфера.

Эриксен выступает за "Тоттенхэм" с 2013 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 20 матчах английской Премьер-лиги, в которых отправил в ворота соперников 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.