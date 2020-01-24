Основной форвард сборной Франции может заменить Суареса в Барселоне

Луис Суарес получил серьезную травму. Основной форвард каталонской "Барселоны" не будет играть порядка четырех месяцев.

Сейчас руководство, вместе с тренером, очень активно ищет ему замену. По данным Sport.es, одним из наиболее вероятных вариантов считается кандидатура Оливье Жиру.

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Он может быть арендован сроком на полгода. Сам француз готов пойти на этот шаг, так как в "Челси" у него нет стабильной игровой практики. В текущем сезоне он провел лишь 7 матчей.

Отметим, что ранее в трансфере Жиру был заинтересован "Интер".