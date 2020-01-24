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Основной форвард сборной Франции может заменить Суареса в Барселоне
Правда лишь краткосрочно
Луис Суарес получил серьезную травму. Основной форвард каталонской "Барселоны" не будет играть порядка четырех месяцев.
Сейчас руководство, вместе с тренером, очень активно ищет ему замену. По данным Sport.es, одним из наиболее вероятных вариантов считается кандидатура Оливье Жиру.
Он может быть арендован сроком на полгода. Сам француз готов пойти на этот шаг, так как в "Челси" у него нет стабильной игровой практики. В текущем сезоне он провел лишь 7 матчей.
Отметим, что ранее в трансфере Жиру был заинтересован "Интер".