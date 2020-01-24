Валенсия - Барселона. В тени дерби, но с максимальной интригой

В Испании это противостояние - в тени больших боев Эль-Класико, Дерби Мадриленьо или Дерби Сеивижано. Однако по сути это матчи максимальной интриги, тем более, сами регионы являются соседними, поэтому там хватает своего антагонизма. Вспомним выдающиеся бои этих команд.

Фактически все они были в финалах Кубка. Впервые монстры встретились в 1952-м. Уже на 17-й секунде гол каталонцам забил их бывший форвард Мануэль Баденас. Затем он забил и второй гол. Худший момент для "Валенсии" и решающий в матче случился на 54-й минуте. Защитник и капитан Висенте Асенси травмировался и остался на поле только из-за отсутствия изменений в регламенте. "Барселона" сравняла и уже в первом из экстра-таймов вышла вперед после гола самого Ладислао Кубалы. В конце же суровая судьба дала еще одну пощечину "Лос Чес" – на 117-й минуте травмировался их вратарь Кике. В отличие от полевых, голкиперов можно было менять, вышел Сесарео Лопес. Сразу случился угловой, и он ошибся с выходом – Сесар нанес так называеоый coup de grâce* уже безнадежно раненому противнику.

Командами руководили достаточно известные наставники Фердинанд Даучик (человек с невероятной биографией) у каталонцев и Хасинто Кинкосес у левантийцев. Последний – это легендарный футболист сборной, всемирная знаменитость. Интересно, что его племянник, футболист менее одаренный и известный, вошел недавно в символическую сборную "Валенсии" всех времен.

За два года "Барселона" и "Валенсия", возглавляемые теми же наставниками, снова сыграли в финале Копа дель Генералиссимо, как назывался тогда турнир в честь "Пако" Франко. Комментатор матча представляет диктатора – "его превосходительство глава государства каудильо, генералиссимо". На поле же все было просто, "Валенсия" уверенно победила 3:0, на этот раз Баденас забил не первый, а последний гол. И снова о племянников. Кинкосес-тренер поставил в основу своего собрино Хуана Карлоса.

В 1971-м извечные оппоненты вновь были финалистами. Тогда дело чуть не дошло до серии пенальти. Если бы это случилось, то по жребию сначала одна команда пробивала пять раз подряд, затем другая. Такие были тогда правила. "Валенсия" вела в счете 2:0, но на 71-й минуте стало 2:2. Все левантийцы бросились оспаривать второй гол соперника, а их капитан Хуан Круз Сол настолько этим увлекся, что получил белую карточку (тогда это было как сейчас желтая), и мгновенно красную. В меньшинстве в дополнительное время "Валенсия" не смогла отыграться, но форвард каталонцев Рамон Алфонденса таки забил победный гол. Правда, победа не принесла счастья тренеру "Барсы" колоритному, интересному наставнику Вику Бакингему, это был его последний матч во главе "Блауграна". В чемпионате "Валенсия" и "Барселона" набрали равное количество очков, а чемпионами стали левантийцы, потому выиграли обе очные дуэли. Англичанину этого не простили.

Все упомянутые финалы играли в Мадриде на "Сантьяго Бернабеу", он же "Чамартин". В прошлом же году финал провели на "Бенито Вижамарине" в Севилье. И на этот раз "Валенсия" воплотила в жизнь все мечты своих болельщиков. В год 100-летия клуба левантийцы смогли таки переиграть каталонцев. Это был матч Родриго Морено, нападающий самостоятельно переигрывал соперника, и решающий мяч таки остался за ним, это был очень серьезный удар по позициям Эрнесто Вальверде, после проигранного полуфинала Лиги чемпионов.

В этом чемпионате каталонцы дома вынесли соперников со свистом 5:2, матч стал полноценным признание для Ацу Фати, юноша забил и ассистировал. Вообще, за последние полтора десятилетия статистика игр против "блауграны" у "Валенсии" очень плохая, самое удивительное, что совсем плохая в домашних играх. Если "кажанчики" и побеждали, то на выезде или на нейтральной территории. Последний раз на "Месталье" хозяева побеждали еще 18-го февраля 2007-го года. Из участников того матча по сей день выступает только Лео Месси, который в том матче выходил на замену. Решающий гол тогда забил Давид Силва.

Сейчас этот важный матч "Валенсия" проведет без Дани Парехо и Родриго Морено, двух лучших игроков команды. Особым матч является для Яспера Силлессен, экс-вратаря "Барселоны".