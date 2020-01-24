Давид Сильва рассказал, как несколько раз отказывал мадридскому Реалу

Игрок "Манчестер Сити" Давид Сильва вспомнил, как он несколько раз отказывался переходить в мадридский "Реал". Проживая в юношеском возрасте на Канарских островах, он проходил просмотр на базе "Вальдебебас". Однако его отец запретил ему уезжать из родного дома.

"Их представители ("Реала") звонили мне раз за разом, однако я каждый раз отказывался. В родном городе я выступал до 14-ти лет", - цитирует испанца AS.

После этого Сильва подписал контракт с "Валенсией", за которую и дебютировал на профессиональном уровне. Оттуда он в 2010 году отправился в "Манчестер Сити", за который провел уже более трехсот матчей.

Отметим, что этот сезон станет для Давида последним в АПЛ.