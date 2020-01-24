Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Давид Сильва рассказал, как несколько раз отказывал мадридскому Реалу
Его карьера могла сложиться совсем иначе
Игрок "Манчестер Сити" Давид Сильва вспомнил, как он несколько раз отказывался переходить в мадридский "Реал". Проживая в юношеском возрасте на Канарских островах, он проходил просмотр на базе "Вальдебебас". Однако его отец запретил ему уезжать из родного дома.
"Их представители ("Реала") звонили мне раз за разом, однако я каждый раз отказывался. В родном городе я выступал до 14-ти лет", - цитирует испанца AS.
После этого Сильва подписал контракт с "Валенсией", за которую и дебютировал на профессиональном уровне. Оттуда он в 2010 году отправился в "Манчестер Сити", за который провел уже более трехсот матчей.
Отметим, что этот сезон станет для Давида последним в АПЛ.