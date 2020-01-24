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Хакими: Всегда мечтал играть за Реал

Испания
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Летом у него будут все шансы

Хакими: Всегда мечтал играть за Реал
UA-Футбол
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Игрок "Реала" Ашраф Хакими, который уже второй сезон находится в аренде в "Боруссии", ответил на вопрос о том, вернется ли он в Мадрид этим летом.

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"Я не знаю, что случится в июне. Посмотрим. Сейчас моя задача - был полностью сконцентрированным на игре за "Боруссиию". У меня еще четыре месяца по контракту.

Однако, могу сказать, что я всегда мечтал играть за "Реал", находиться в команде с лучшими игроками в мире. Зидан мне очень помог и я бы хотел играть под его руководством", - цитирует футболиста DAZN.

Ранее сообщалось, что "Реал" отказался продавать защитника "Баварии".

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Реал (Мадрид) Ашраф Хакими
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