Сетьен: Я не знаю, кто сыграет на позиции девятки с Валенсией. Возможно это будет Гризманн

Главный тренер "Барселоны", в предверии игры против "Валенсии", в очередной раз ответил на вопрос о том, кто заменит в команде Луиса Суареса.

"У нас нет конкретного игрока, кто сыграет на позиции форварда. Не могу сказать, кто там будет играть завтра. Возможно это будет Гризманн, мы оценим этот вариант.

Родриго? Он очень хороший футболист. Надеюсь, что он не сыграет завтра. Правда уровень "Валенсии" высок и без Родриго", - цитирует тренера Mundo Dеportivo.

Ранее сообщалось, что "Барселона" может подписать запасного нападающего "Челси".