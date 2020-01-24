Примера. 21-й тур. Осасуна справедливо берет три очка в матче с Леванте

Для "Осасуны" эта победа стала второй в Ла Лиге за последние девять туров. Победа безальтернативная. Памплонцы полностью переиграли "Леванте", не позволив сопернику ни разу пробить по плоскости ворот Эрреры. Сами зато забили дважды из трех ударов в створ, и позднее время голов никак не обесценивает успеха "Осасуны".

Первый гол был забит с пенальти после нелепого фола Кампанья против Брашанаца во время углового. А второе взятие ворот произошло с позиции расстрела, потому что "Леванте" уже потерял плотность в обороне. Забил вышедший на замену Иньиго Перес.

"Леванте" потерпел третье поражение подряд в Ла Лиге, а если учитывать вылет из Кубка Испании, то серия набирает угрожающих для "лягушат" масштабов.

Памплона. Стадион "Рейно де Наварра"

"Осасуна" - "Леванте" 2:0

Голы: Рубен Гарсия 81 (пен.), Иньиго Перес 84

"Осасуна": Серхио Эррера, Игнасио Видаль, Давид Гарсия, Луис Авила (Роберт Ибаньес 58), Рубен Гарсия, Дарко Брашанац, Адриан Лопес (Марк Кардона 69), Аридане Эрнандес, Хон Толлар Монкайола, Первис Эступинан, Роберто Торрес (Иньиго Перес 69)

"Леванте": Айтор Фернандес, Борха Майораль (Хосе Моралес 72), Антонио Гарсия, Рубен Везу, Серхио Постиго, Рубен Рочина, Эрик Кабако (Эрнани 84), Хорхе Мирамон, Гонсало Мелеро (Никола Вукчевич 78), Хосе Кампанья, Рохер Марти

Предупреждения: Давид Гарсия 53, Роберт Ибаньес 63, Дарко Брашанац 75 - Хосе Кампанья 80, Никола Вукчевич 88, Рубен Рочина 90+2