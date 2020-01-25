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Вальядолид - Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания
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Вальядолид - Реал: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 26.01.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Вальядолид - Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию матча Ла Лиги
UA-Футбол
Новина українською

"Реал" и "Барса" продолжают бороться за лидерство в Ла Лиге, оставаясь единственными претендентами на корону. И если "Барселону" в 21-м туре ожидал сложный матч с "Валенсией", то "Реалу" предстоит сыграть со скромным "Вальядолидом".

Несмотря на то, что в первом круге у команды Зидана в матче с "пусела" были проблемы, которые закончились потерей очков, фаворитом этой встречи следует считать "Реал". Подробнее о ситуации вокруг поединка читайте в анонсе матча от Игоря Семйона в разделе "Испания" >>>.

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Матч состоится 26-го января 2020-го в 22:00, прямая видеотрансляция - "Футбол 1", Oll.tv, MEGOGO.

Где еще смотреть в прямом эфире матч 21-го тура Ла Лиги "Вальядолид" - "Реал"?

  • Беларусь - Сетанта Спорт;
  • Канада - beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN SPORTS en Español;
  • Хорватия - Sportklub 1 Croatia;
  • Чехия - DIGI GO, Digi Sport 2,
  • Венгрия - Spíler2;
  • Польша - nc + GO, Canal + 4K Ultra HD, Canal + Sport, Canal + Sport Online;
  • Испания - Mitele Plus, Movistar Laliga, Movistar +.

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
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  1. Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
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В статье: Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Вальядолид (Испания)
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