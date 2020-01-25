Вальядолид - Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию матча Ла Лиги

"Реал" и "Барса" продолжают бороться за лидерство в Ла Лиге, оставаясь единственными претендентами на корону. И если "Барселону" в 21-м туре ожидал сложный матч с "Валенсией", то "Реалу" предстоит сыграть со скромным "Вальядолидом".

Несмотря на то, что в первом круге у команды Зидана в матче с "пусела" были проблемы, которые закончились потерей очков, фаворитом этой встречи следует считать "Реал". Подробнее о ситуации вокруг поединка читайте в анонсе матча от Игоря Семйона в разделе "Испания" >>>.

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Матч состоится 26-го января 2020-го в 22:00, прямая видеотрансляция - "Футбол 1", Oll.tv, MEGOGO.

Где еще смотреть в прямом эфире матч 21-го тура Ла Лиги "Вальядолид" - "Реал"?