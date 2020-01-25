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Сетьен: Важен не только результат, но и то, в каком стиле ты его добываешь

Испания
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Наставник рассказал о своих взглядах на футбол

Сетьен: Важен не только результат, но и то, в каком стиле ты его добываешь
Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен поделился ожиданиями от игры с "Валенсией".

"Я убеждён, что то, как ты достигаешь результата, не менее важно, чем он сам. Это правильный взгляд на вещи, хоть некоторых заботит только результат. Таков уж современный футбол.

Матч с Валенсией? Это прекрасная команда с невероятными исполнителями. Они сделают нашу жизнь непростой, и мы должны быть готовы к матчу на высочайшем уровне. Уверен, мы доставим им проблемы, учитывая наши возможности в атаке. Вероятно, в этом поединке у нас будет намного больше пространства, чем в предыдущих двух", – цитирует Сетьена AS.

"Валенсия" примет "Барселону" сегодня, 25 января. Игра начнётся в 17:00.

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В статье: Валенсия (Испания) Барселона Кике Сетьен
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