Сетьен: Важен не только результат, но и то, в каком стиле ты его добываешь

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен поделился ожиданиями от игры с "Валенсией".

"Я убеждён, что то, как ты достигаешь результата, не менее важно, чем он сам. Это правильный взгляд на вещи, хоть некоторых заботит только результат. Таков уж современный футбол.

Матч с Валенсией? Это прекрасная команда с невероятными исполнителями. Они сделают нашу жизнь непростой, и мы должны быть готовы к матчу на высочайшем уровне. Уверен, мы доставим им проблемы, учитывая наши возможности в атаке. Вероятно, в этом поединке у нас будет намного больше пространства, чем в предыдущих двух", – цитирует Сетьена AS.