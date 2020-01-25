Зинедин Зидан: Я всегда буду защищать своих футболистов, в том числе Бэйла

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан высказался насчет отсутствия Гарета Бэйла в последних матчах "сливочных".

– Когда игрок готов играть – это самое главное – все замечательно. Но, к сожалению, он повредил голеностоп и сейчас не готов. Он первый, кто расстроен этим. Он хочет быть с командой, тренироваться и играть. Но там ничего серьезного, надеюсь, он вернется уже в понедельник. Вот и все, ничего более. Я всегда переживаю, когда игрок получает травму. Первые, кому приходится тяжело, это они сами. Я как тренер тоже это не люблю. Лучше пусть у меня будут проблемы при выборе состава из 25 человек, чем травмы.

– Вам не надоедает так часто заступаться за Бэйла?

– Я всегда буду защищать своих футболистов. Это мои игроки, они тренируются каждый день, бьются. Они хотят как можно сильнее прославить эмблему "Реала". У всех своя история, но я не вижу в этом ничего плохого. Да, травмы случаются, но с этим ничего не поделать, – поделился Зинедин Зидан.